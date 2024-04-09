Fed üyesinden faiz indirim sinyali

St. Louis Fed eski Başkanı James Bullard, ekonomi dirençli duruken enflasyonun merkez bankasının hedefine doğru ilerlemesiyle bu yıl üç faiz indirimi beklediğini belirtti.

Bullard, katıldığı Televizyon kanalında, "Bu noktada muhtemelen komite ve başkanlığı gerçek değeriyle ele almalısınız - şu anda onların en iyi tahmini bu yıl hala üç kesinti olduğu yönünde" ifadelerini kullandı.

HSBC'nin Hong Kong'daki Küresel Yatırım Zirvesi oturum aralarında yaptığı konuşmada, "Oldukça güçlü bir ekonomiyle birlikte çok başarılı bir politikaya bakıyorsunuz, yani şu anda Fed için pek çok şey yolunda gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

2023’te bölgesel Fed bankasından ayrılıp Purdue Üniversitesi'nin işletme fakültesi dekanı olan Bullard, ekonomik verilerin mevcutta bir faiz indirimini haklı çıkardığını da dile getirdi.