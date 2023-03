'Jurassic Park'ın yıldızı Sam Neill kanserle mücadele ettiğini açıkladı

'Jurassic Park' serisinin dışında 'Peaky Blinders' ve 'Hunt for the Wilderpeople' gibi yapımlarla da tanınan 75 yaşındaki ünlü oyuncu Sam Neill, yakında yayınlanacak olan 'Did I Ever Tell You This?' adlı anı kitabında, geçen yıl gizlice 3'üncü evre kan kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı.

İlk kez Mart 2022'de 'Jurassic World: Dominion' için basın toplantısı yaparken boynunda şişmiş bezeler fark ettiğini söyleyen İngiliz aktör, bunun üzerine hastaneye gittiğinde anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma (AİTHL) teşhisi aldığını anlattı.

HASTALIĞI GERİLEDİ

Kitabının 1'inci bölümünde, "Mesele şu ki, ben sahtekârım. Muhtemelen ölüyorum" diye yazan ünlü isim, şu anda remisyonda olsa da; hayatının geri kalanı boyunca her ay yeni bir kemoterapi tedavisi görecek.

"KARANLIK ANLAR AYDINLIĞI ORTAYA ÇIKARDI"

The Guardian'a konuşan Neill, "Geçen yıl bazı karanlık anlar yaşamamış gibi davranamam" dedi ve ekledi:

Ama bu karanlık anlar aydınlığı keskin bir şekilde ortaya çıkardı ve beni her gün için, tüm arkadaşlarım için son derece minnettar biri yaptı.

GÜNLÜK TUTARAK BAŞLAMIŞ

"Sadece hayatta olmaktan memnunum" ifadelerini kullanan Sam, çalışmaya ve her gün insanlarla birlikte olmaya çok alışkın olduğu için hastalığı için tedavi gördüğü sırada birden yapacak hiçbir şey bulamaz hale geldiğini söyledi.

"'Şimdi ne yapacağım ben?' diye düşündüm" diyen aktör, kısa süre sonra hayatı ve deneyimleri hakkında günlük tutmaya başladığını ve bu projenin ona bir 'amaç' verdiğini açıkladı.

"YAPACAK BİR ŞEYİM OLMADAN BUNU ATLATAMAZDIM"

Ve aslında hiçbir zaman kitap yazmak gibi bir düşüncesi olmayan ünlü isim, "Yazmaya devam ettikçe, aslında bunun bana yaşamak için bir neden verdiğini fark ettim ve yatağa girdiğimde 'Yarın bunun hakkında yazacağım... Bu beni eğlendirecek' diye düşünüyordum" şeklinde konuştu ve ekledi:

Ve bu gerçekten hayat kurtarıcıydı, çünkü yapacak hiçbir şeyim olmadan bunu atlatamazdım, anlıyor musunuz?

"TORUNLARIMIN BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK İSTİYORUM"

"Ölmekten korkmuyorum" diye konuşan Sam Neill, "Ama ölmek beni rahatsız eder. Çünkü gerçekten bir ya da iki on yıl daha yaşamak istiyorum, anlıyor musunuz? Güzel teraslar inşa ettik, zeytin ağaçlarımız ve selvilerimiz var ve bunların olgunlaştığını görmek için etrafta olmak istiyorum. Sevimli küçük torunlarım var. Onların büyüdüğünü görmek istiyorum. Ama ölmeye gelince? Daha az umursayamazdım" açıklamasında bulundu.