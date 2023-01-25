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Justin Bieber müzik kariyerini 200 milyon dolara sattı

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını sattı. Anlaşma şartları kamuoyuna açıklanmadı ancak Bieber'a 200 milyon dolar ödeneceği belirtildi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 15:03
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Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı! ''Hit şarkılar altın ve petrolden değerli''

Justin Bieber müzik kariyerini 200 milyon dolara sattı
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Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını Hipgnosis Songs Capital şirketine sattı. Anlaşma şartları kamuoyuna açıklanmadı. Fransız haber ajansı AFP, Bieber'a 200 milyon dolar ödeneceğini bildirdi.

Anlaşma, 28 yaşındaki Bieber'ın 31 Aralık 2021 öncesi kaydedilen tüm şarkılarını kapsıyor.
290 şarkı arasında son yılların en çok dinlenen pop şarkılarından "Baby" ve "Sorry" de var.
Anlaşma uyarınca Bieber'ın şarkıları halka açık ortamda çalındığında, Hipgnosis Songs Capital'a telif ücreti ödenmesi gerekecek.

"HİT ŞARKILAR ALTIN VE PETROLDEN DAHA DEĞERLİ"

Hipgnosis Songs Capital, Blackstone ve British Hipgnosis Song Management şirketlerinin 2018'de birleşmesiyle kurulmuştu.

Şirketin kurucusu Merck Mercuriadis daha önce yaptığı bir açıklamada, "Hit şarkılar, altın ya da petrolden daha değerli olabilir" demişti. Mercuriadis son anlaşmayla ilgili olarak ise "Justin Bieber'ın son 14 yılda küresel kültür üzerindeki etkisi gerçekten dikkate değer" diye konuştu.

SHAKIRA VE JUSTIN TIMBERLAKE'LE DE ANLAŞMIŞLARDI

Hipgnosis Songs Capital daha önce Justin Timberlake ve Shakira ile de benzer anlaşmalar yapmıştı. Şirket Timberlake'e yaklaşık 100 milyon dolar ödemiş, Shakira'ya ödenen ücret ise açıklanmamıştı.

Son dönemde tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını satanlar arasında, Bob Dylan ve Bruce Springsteen de var. Dylan, Universal Music Group'tan 400 milyon dolar; Springsteen ise Sony Music"ten 500 milyon dolar almıştı.
 

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