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Juventus Sampdoria maçında gol yağdı

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, konuk ettiği Sampdoria'yı 4-2 yendi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 07:24
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Juventus Sampdoria'yı ligin dibine itti

Juventus Sampdoria maçında gol yağdı
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İtalya Serie A'da sezon ortasında aldığı puan silme cezası nedeniyle orta sıralara gerileyen buna karşın puan tablosunda gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilecek bir konumda olmayı hedefleyen Juventus, kümede kalma mücadelesi veren Sampdoria'yı ağırladı.

Torino'daki Allianz Stadı'ndaki maçın 11. dakikasında ev sahibi ekip, Bremer ile 1-0 öne geçti.

Rabiot, 26. dakikada Juventus adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Konuk Sampdoria ise 31. dakikada Augello ve 32. dakikada Djuricic ile bulduğu peşpeşe 2 golle skoru bir anda eşitledi: 2-2.

İlk yarı eşitlikle sona ererken, Juventus 64. dakikada Rabiot ile bir gol daha bularak 3-2 öne geçti.

Maçın skorunu tayin eden gol, 90+4. dakikada Soule'den geldi. Juventus, Sampdoria'yı 4-2 mağlup etti.

Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, Sampdoria maçından aldığı 3 puanla puanını 38'e yükseltti ve 7. sıradaki yerini korudu.

Juventus, 6. sıradaki Atalanta'nın haftayı puansız kapatmasıyla rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Sampdoria ise bu yenilgiyle ligin son sırasına geriledi. 12 puanı bulunan Sampdoria, 20. sırada yer aldı.

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