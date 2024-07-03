ÖTV zammı sürücüleri çileden çıkarttı. 'Enflasyon düşüyorsa peki bu ne'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ÖTV zammı sürücüleri çileden çıkarttı. 'Enflasyon düşüyorsa peki bu ne'

Haziran enflasyonunun açıklanması ile birlikte 'enflasyon düşüyor' diyenlere vatandaşlar akaryakıt tabelalarındaki rakamları paylaşarak yanıt verdi.

Bugünden itibaren akaryakıt fiyatlarına 2 TL'lik zam yansımaya başladı. Akaryakıt fiyatlarına yansıyan ikinci yarı yıl ÖTV zammı vatandaşları çileden çıkardı.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da tetikledi. Akaryakıt ücretleri ÖTV zammından da nasibini aldı.

Enflasyon rakamlarının açıklandığı güne denk gelen bu zam ise sürücülerin tepki vermesine neden oldu. Hazine ve Maliye Bakanı enflasyon rakamlarının ardından bir açıklama yaparak dezenflasyon süreci başladığını söylemişti.

Araç sahipleri ise 'enflasyon düşüyorsa bu ne diyerek' zamlı akaryakıt tabelalarını sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

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ÜFE ORANIN YÜZDE 19,48 OLDU

TÜİK 6 aylık üretici enflasyonunu yüzde 19,49 olarak açıkladı.

Böylece litre başına motorinde 8,86 lira, benzinde 9,45 lira maktu ÖTV tutarlarına yüzde 19,49 oranında zam geldi.

Litrede maktu ÖTV tutar benzinde 11,29 liraya, motorinde ise 10,59 liraya otogazda ise 8,67 lira yükseldi.

Bu artışlara yüzde 20 de KDV eklendi.

Böylece, litrede motorine 2 lira 7 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, otogaza 95 kuruş zam gelmiş oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ÖTV zammı ile birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 44,70 liraya Ankara'da 45,70 liraya, İzmir'de 46,06 liraya çıktı.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık rakamlarla İstanbul'da 44,60 liraya, Ankara'da 45,63 liraya, İzmir'de liraya 46,00 liraya yükseldi.

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