﻿Kabil'de patlama. Çoğu kız öğrenci en az 19 kişi öldü

Reuters haber ajansına göre K﻿abil polis sözcüsü Halid Zadran, 27 kişinin yaralandığını açıkladı.

Afganistan'da Cuma günleri okulların kapalı olduğunu belirten sözcü, hayatını kaybedenlerin çoğunun saldırı sırasında sınava giren öğrenciler olduğunu söyledi.

T﻿anıkların BBC'ye aktardığında göre hayatını kaybedenlerin çoğu kız öğrenciler.

AFP haber ajansına konuşan bir yaralı, sınav odasında yaklaşık 600 kişinin olduğunu söyledi.

Patlamayı henüz hiçbir grup üstlenmedi.

Taliban'ın içişleri bakanlığı sözcüsü Abdul Nafy Takor, sivil hedeflere saldırmanın "düşmanın insanlık dışı gaddarlığını ve ahlaki standartlardan yoksunluğunu gösterdiğini" söyledi.

Patlama, kentin batısındaki Daşte Barçi bölgesindeki Kaaj eğitim merkezinde meydana geldi.

"﻿Kardeşimi bulamadık"

Yerel televizyonda ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinin yakınındaki bir hastanede, sıra sıra yere serilmiş üzeri örtülü cesetler gösterildi. Olay yerinden bildiren bir diğer haber kuruluşu, hasar almış sınıflardan moloz ve ters çevrilmiş masaların görüntülerine yer verdi.

Hastaneden ablasını bulmaya çalışan bir kadın, AFP haber ajansına, "19 yaşındaydı. Onu burada bulamadık" dedi.

Kaaj eğitim merkezi, hem erkek hem de kız öğrencilere eğitim veren özel bir kolej. Ülkedeki kız okullarının çoğu, Taliban'ın geçen yıl Ağustos'ta iktidara gelmesinden bu yana kapatıldı ancak bazı özel okullar açık.

Daşte Barçi bölgesinde Hazara etnik azınlığı çoğunlukta. Hazaralar, Afganistan'ın üçüncü büyük etnik grubu.

Ö﻿nceki saldırıları IŞİD üstlenmişti

Çoğunluğu Şii Müslüman olan Hazaralar, her ikisi de Sünni İslam'a bağlı olan IŞİD ve Taliban'ın uzun süredir saldırılarına hedef oluyor.

Daşte Barçi bölgesinde gerçekleşen saldırıların çoğunu IŞİD üstlenmişti.

Taliban geçen Ağustos ayında Afganistan'da iktidarı ele geçirdi. Grup, ülkede istikrarı yeniden sağlamaya çalıştığını belirtiyor.

Ancak IŞİD'in Afganistan'daki kolunun saldırıları hâlâ devam ediyor.

Geçen yıl, Taliban yeniden iktidara gelmeden önce, Daşte Barçi'de bir kız okuluna düzenlenen bombalı saldırıda çoğunluğu öğrenciler olmak üzere en az 85 kişi ölmüş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı.