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Erdoğan: 'Enflasyonu aynı hızla düşürme kabiliyetine sahibiz' Peki niye düşürülmüyor o zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz, aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz.” dedi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 14:38
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Peki niye düşürülmüyor o zaman? Erdoğan: 'Enflasyonu aynı hızla düşürme kabiliyetine sahibiz'

Erdoğan: 'Enflasyonu aynı hızla düşürme kabiliyetine sahibiz' Peki niye düşürülmüyor o zaman?
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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, böyle bir dönemde ülke ekonomisini faiz, kur, enflasyon kıskacına alıp yerle yeksan etme girişimlerine karşı kendi ekonomi programlarını oluşturduklarını söyledi.

ERDOĞAN: "ENFLASYONU HIZLA DÜŞÜREBİLME KABİLİYETİNE SAHİBİZ”

Önce aldıkları tedbirler ve oluşturdukları teknik mekanizmalarla küresel finans araçları üzerinden Türkiye'ye kurulan tuzakları boşa çıkardıklarını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle dedi:

"Ardından ekonomi programımızın odağını yeniden belirledik. Artık bir kalıp haline getirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modelini oluşturduk. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada büyüme oranlarının gerilediği hatta resesyonun konuşulduğu bir dönemde ülkemizin rekor büyüme oranlarıyla yoluna devam etmesinin gerisinde bir hikaye vardır. Elbette bu süreçte aldığımız yaralar da var. Döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları, alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturduk. Dünyadaki geleneksel üretim ve tedarik kanallarında yaşanan bozulmalara karşı güçlü altyapımızla genç ve zengin insan kaynağımızla esnek iş yapma modellerimizle öne çıktık. Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz, aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık. Ondan sonra da düşürdük. İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz. Sanayi üretimindeki istikrarlı artış, turizmde giderek artan canlanma, ihracattaki yükseliş gibi pek çok veri hedeflerimize doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Bundan 11 yıl önce, 2011 yılında ilan ettiğimiz 'Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma' sözünü yerine getirmeye adım adım yaklaşıyoruz."

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yorumsuz
30.09.2022 15:21
Bi sor bakalım niye düşürmüyorum ....?... ( Banker Bilo )  
 
Ya hak gelecek 1 gün
30.09.2022 15:21
Kabiliyet mi Hahaýyyyyyyu  
 
İ.r
30.09.2022 15:05
Diyen sendin...ne oldu koltuklar sıcak geldi.,şimdi sen dün söylediği ni yalanlıyor sun...  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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