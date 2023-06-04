Kabinede yeni damat. Herkes Berat Albayrak geri mi gelecek derken bakanlık koltuğuna o oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesini açıkladı. Açıklanan yeni kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na Alparslan Bayraktar getirildi.

TELE1'de yer alan bilgilere göre, Bakan yardımcılığından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Alparslan Bayraktar’ın Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan’ın damadı olması ise dikkatlerden kaçmadı.

NİKAH ŞAHİDİ ERDOĞAN’DI

Bayraktar, 2018 yılında hayatını Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan’ın kızı Saide Simin Mercan ile birleştirmiş, Bayraktar çiftinin nikah şahitliğini ise Erdoğan ve o dönemki TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yapmıştı. Çiftin nikahı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından kıyılmıştı.

ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR?

Alparslan Bayraktar, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Bayraktar, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy’den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerine sahip. Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında yaptı.

2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurt içinde ve yurt dışında özel sektörde çalıştı.

Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yapmıştır. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütmektedir.