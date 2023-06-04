Kabine belirlenmeden önce Erdoğan ile Soylu'nun ne konuştuğu ortaya çıktı

Erdoğan’ın İçişleri Bakanlığı’nda değişiklik yapmadan önce Süleyman Soylu’yla görüştüğü ve bakanlık için önerisinin olup olmadığını sorduğu iddia edildi.

Kabine belirlenmeden önce Erdoğan ile Soylu'nun ne konuştuğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yeni kabineyi açıklaması ardından 17 bakandan 15'i değişti.

Bu kapsamda bugün, bakanlıklarda devir teslim törenleri gerçekleştiriliyor.

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, devir teslim töreni için bakanlığa geldiğinde personeller tarafından kapıda karşılandı.

soylubakanlik1.jpgCumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu. Bakanlıkta yapılan devir teslim töreninde, Süleyman Soylu görevi Ali Yerlikaya'ya bıraktı.

aw906082-04.jpgERDOĞAN’DAN SOYLU’YA DİKKAT ÇEKEN SORU

Odatv’nin ulaştığı bilgilere göre, kabine değişimi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Süleyman Soylu arasında yaşanan görüşmenin ayrıntılarına ulaştı. Yeni kabine belirlenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Süleyman Soylu ile görüşerek, bakanlık için önerisi olup olmadığını sordu. Süleyman Soylu bu soruya “Edep ederim efendim” diyerek yanıt verdi.

Edep ederim sözü, TDK'ya göre “utanmak” anlamına gelirken, bazı yerlerde "Rica ederim, haddimi bilirim, haşa huzurdan" gibi anlamlarda da kullanılıyor.

"ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN"

Öte yandan İçişleri Bakanlığı devir teslim töreninde kameraların karşısına geçerek veda konuşması yapan Süleyman Soylu, "Aziz milletimizi, birlikte emek verdiğimiz, mesai yaptığımız, acı tatlı birçok hatıraya ortak olduğumuz mesai arkadaşlarımızı ve tüm personellerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

aw906082-01.jpg"GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDEYİZ"

"Hizmet bayrağını sizden devralmak benim için büyük bir onur" diyen yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz, temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır, bundan asla taviz verilmeyecektir" mesajını verdi. Yerlikaya, "Aşk ile çalışan yorulmazmış, aşk ile çalışacağız Allah'ın izniyle yorulmak bilmeyeceğiz" diye konuştu.

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