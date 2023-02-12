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Naklen yayın gelirlerinin bir kısmı depremzedelere gidecek: Havuzdan 59 milyon aktarılacak

Depremzedelere yardım için Süper Lig kulüpleri yayın gelirinin bir kısmını bağışlayacak. Projenin detaylarını TFF duyurdu.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 12:24
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Süper Lig naklen yayın gelirleri depremzedelere

Naklen yayın gelirlerinin bir kısmı depremzedelere gidecek: Havuzdan 59 milyon aktarılacak
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Türkiye Futbol Federasyonu, deprem bölgesine yapılacak yardımların detayını açıkladı.

TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa deprem bölgesine yönelik olarak, 1.000 Konteyner Projesi'nin aşağıda belirlenen koşullarda gerçekleştirilmesine karar verildi.

Proje finansmanının 59 milyon TL’si 2022-2023 Sezonu Naklen Yayın Dağıtım Havuzu'ndan alınacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan 5’er milyon TL, diğer Süper Lig kulüplerinden 3’er milyon TL olmak üzere yayın havuzu gelirleri azaltılacak.

Kupada Sivasspor yarı finalde mücadele edecekken; Hatayspor ise gelecek sezon çeyrek finalden itibaren mücadele edecek.


 

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