Kaçaklar ellerinde merdivenlerle Türkiye sınırına geliyor

AKP’nin yürüttüğü düzensiz göçmen politikasının etkisi sürmeye devam ediyor.

Sınır kapılarından milyonlarca göçmen kaçak giriş yaparken, 5 yılda Türkiye’deki resmi olmayan sığınmacı sayısı tahmini 5 milyonu aştı.

Son zamanlarda Göç İdaresi Başkanlığınca yürütülen politikada polis ve jandarma kontrolü eşliğinde binlerce sığınmacı sınır dışı edilmişti.

Fakat kaçak göçmenler geri dönüş yapmaya devam ediyor.

Sosyal medya da paylaşılan görüntülerde Afgan uyruklu oldukları iddia edilen yüzlerce kişi ellerinde merdivenle Türkiye sınırına doğru ilerledikleri görüldü.

Paylaştıkları görüntüden sonra "bekle bizi Türkiye" yazan göçmenlerin Türkiye sınırına doğru yürüyüşleri Türk halkını tedirgin etti.

‘SAVAŞARAK KİMSEYE TESLİM ETMEDİĞİMİZ ÜLKEYİ GÖZ GÖRE GÖRE YABANCILARA TESLİM EDİYORUZ’

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, Sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi.

Vatandaşlar olay sonrası Cumhurbaşkanı ve Milli savunma bakanlığını hedef aldı.

‘Savaşarak kimseye teslim etmediğimiz ülkeyi göz göre göre yabancılara teslim ediyoruz’

‘Rezil oluyoruz tüm dünyaya teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan’

‘Bu ülkenin milli savunma bakanı ve içişleri bakanı uyuyor sessiz olun. Gürültü yapmayın ki bunlar sınırdan geçsin.’

Diyerek tepki gösterdi.