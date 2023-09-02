Erdoğan “Ülke ne yol geçen hanı ne de sahipsizdir” dedi. Dedi ama sınırdan kaçak geçiş videoları her gün geliyor

Editör: Ayşe Memiş

Yabancı kaçaklar her gün Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapıyor, hatta sınırlardan videolar paylaşıyorlar. İktidarın olmayan göç politikası Türkiye’yi yol geçen hanına çevirdi. Sınırdan kaçak bir şekilde geçiş yapan yabancı kaçaklar Türkiye’nin her bir yanına da dağılıyor. İktidar işse bu durumu inkar ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan’ın Türkiye’nin ne bir yol geçen hanı olduğunu ne de sahipsiz bir memleket olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın açıklaması ise şöyle:

Hiç merak etmeyin bu ülke ne yol geçen hanıdır ne bedavacı yatağıdır ne de kimsenin istilaya cüret edebileceği sahipsiz bir memlekettir. Biz aynı zamanda kendimizi sömürgecilerden, zalimlerden; dünyayı kana, ateşe, acıya boğanlardan ayıran vasıflarımızla güçlüyüz, farklıyız. Zalimlerle aynı olduğumuz gün bizim kıyametimizdir.

Milletimizi karamsarlığa sürükleyerek, sosyal fay hatlarını tetikleyerek en basit görüş farklılıklarını çatışma aracı haline dönüştürmeye çalışarak bu ülkenin varlığına, birliğine, bekasına göz dikenlerin hepsi beşinci kol faaliyetleridir. Demokratik bir ülkede farklılıkları ifade etmek meşru, bozgunculuk yapmak suçtur. Madem Batı standartlarında demokrasi istiyoruz öyleyse nefret suçları hususunda benzer düzenlenmeleri hayata geçirmeliyiz.

SINIRDAN KAÇAK GEÇİŞLER ARTIYOR

Erdoğan’ın daha dün böyle dediği saatlerde bile sosyal medyaya yeni kaçak geçiş videoları düştü. Yani neredeyse her gün kaçaklar, yabancılar Türkiye’nin sınırlarıyla dalga geçiyor. Türkiye adeta bir yol geçen hanına dönmüşken Erdoğan’ın bu açıklamayı yapması tepki topladı.

KAÇAK GEÇİŞLERDEN FOTOĞRAFLAR: