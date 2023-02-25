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İmamoğlu deprem toplantısında konuştu: Kader diyerek akılla bilimle dalga geçmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da deprem çalışma toplantısında konuştu. İmamoğlu riskli yapıları karbon elyafla güçlendirme yapılacağını ve İBB’nin vatandaşları destekleyeceğini söyledi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 11:21
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Kader diyerek akılla bilimle dalga geçmeyin. İmamoğlu deprem toplantısında konuştu

İmamoğlu deprem toplantısında konuştu: Kader diyerek akılla bilimle dalga geçmeyin
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem toplantısında konuştu. İmamoğlu İstanbul’da yeni bir döneme kararlı bir şekilde adım attıklarını belirterek, “İlan ettiğimiz seferberlik, İstanbul’un her alanına yayılacak” dedi.

İmamooğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Ekiplerimiz 107 bin binayı ziyaret etti. Ama 29 bin bina sahibi binalarına girilmesini kabul etmiş. Kahramanmaraş Depremi sonrası bize başvuran yurttaşlarımızın sayısı 100 bine ulaştı. Bu kaygıyı hafife alma lüksümüz yok. Vatandaşımız kaygılı olmakta haklıdır. Bu ülkenin hiçbir yöneticisi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edemez. Hiçbir şey eskisi gibi olamaz.

Bu yıkım bizi kendimize getirmelidir.

Vatandaşın bizlere yüklediği sorumluluk, hiçbir yöneticinin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür. Merkezi idare, yerel irade, akademi, STK demeksizin güçlerimizi birleştirip, aklın bilimin yolundan ilerlediğimizde çözemeyeceğimiz hiçbir sorunu yoktur. Bunu kader diye tarifleyip, akılla ve bilimle dalga geçmeyelim.

Cumhurbaşkanlığı, Valilik, AFAD demeksizin her kurumla omuz omuza çalışmak istiyoruzu en yüksek tonda söyledim, söylemeye devam edeceğim.

İstanbul’da yeni bir döneme kararlı şekilde adım atıyoruz. Önümüzdeki günlerde, 3-4 gün içinde yol haritamızı açıklayacağım. Vatandaşlarımızı bir seferberlik sürecine davet edeceğim.

Hiçbir siyasi kaygıya düşmeden işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ediyorum. “İstanbul Depremi” diye bir şey yok, mesele tüm Marmara Bölgesini kapsıyor.

İlan ettiğimiz seferberlik, İstanbul’un her alanına yayılacak.

İstanbul’u hakkını vererek depreme hazır hale getirmek için Türkiye’nin GSYH’sının üzerinde bir para gerekiyor. 90 bin ağır hasarlı ya da çok ağır hasarlı binadan bahsediyoruz. Sadece sorunlu binaları depreme hazır hale getirmenin maliyeti 360 milyar doları aşabilmektedir.

Şimdi seferberlik zamanı olduğunun altını çiziyorum.

Karşıtlıklar, birikmiş düşmanlıklar, küskünlükler bu ortamda unutulur, aşılır. Hükümetimize bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin hem deprem bölgesinin hem İstanbul gibi deprem tehlikesi altındaki kentleri rahatlatmanın mücadelesini verelim. İstanbul Türkiye ekonomisinin belkemiğidir.

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