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  • İstanbul'da 40 katlı 960 daireli yeni proje. Rant çok olunca izin çıkıyor tabii ki

İstanbul'da 40 katlı 960 daireli yeni proje. Rant çok olunca izin çıkıyor tabii ki

İstanbul'da 6 bloktan, 40 kattan oluşan ve içerisinde 960 daire barındıran inşaatı görenler ise “Param olsa da oturmam. Rant çok olunca izin çıkıyor” demekten kendilerini alamadı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 15:30
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İstanbul'da 40 katlı 960 daireli yeni proje

İstanbul'da 40 katlı 960 daireli yeni proje. Rant çok olunca izin çıkıyor tabii ki
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6 Şubat’tan bu yana binlerce canımızı depremde kaybettik. Adeta göğe kadar uzanan binaların kağıt gibi yırtıldığını görür olduk.

Son günlerini yaşadığımız şubat ayında tek gündemimiz de haliyle deprem ve yapılan yüksek binalar oldu.

Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de ısrarla dikey mimaride ısrar edilmesi ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sorgulanır oldu.

Tam da bu sırada İstanbul’da yapılan bir inşaat sosyal medyada gündem oldu. 6 bloktan, 40 kattan oluşan ve içerisinde 960 daire barındıran inşaatı görenler ise “Param olsa da oturmam. Rant çok olunca izin çıkıyor.” demekten kendilerini alamadı.

İşte o inşaat…



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