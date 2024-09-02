Kaderi tek adama bir bağlı ülke…

Gerçekten artık çok üzülüyorum. Üzüntüm kendime değil çocuklara. Biz yine okuduk bir şeyler yaptık ve belirli seviyeye geldik.

Ya çocuklar ne yapacak bu ülkede?

Milyonlarca göçmenin içinde kolay kolay iyi eğiti alamayacak, iyi bir ev sahibi olamayacak. İyi bir iş şansı çok ay bulsa bile utanç maaşı asgari ücretle çalışacak.

Adına Nas dedikleri dünyanın en pahalı ve en saçma deneyinin yıkıp alev alev yaktığı bu ülkede kendilerine nasıl bir gelecek bulacaklar ki!

İşte o ülkede bir kurtarıcı geldi. Bazıları onu mehdi gibi görüyor.

Adı Mehmet şimşek. Daha önce iktidar tarafından gönderilen ve arkasından onca söz söylenen Şimşek şimdi Türkiye’nin kurtarıcısı olarak görülüyor.

Türkiye’nin en hassas konusu.

Aleyhinde insanlar konuşmaya bile korkuyor.

Çünkü konuşunca ya dolar yükseliyor ya faiz. Olmayan ve üç beş doları ile dünyada bulamayacağı faizi alan yabancı çekip gidiyor.

Mehmet Şimşek ile ilgili konuşmak neredeyse suç oldu.

Geçen haftalar “gidecek” denildi Türkiye allak bullak oldu. Borsa düştü dolar yükseldi.

Sermaye Piyasası Kurulu, konuşanlar hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

Mehmet Şimşek şu an adeta Türkiye’nin kutsalı oldu.

Türkiye’ye dolar bulup bizi krizden çıkartacak olan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın kasasına dünyanın en maliyetli rezervini koydu, adeta çocuklar gibi sevindik. Kimse demedi bu gelen paranın maliyeti ne diye?

Nasıl olsa biz değil çocuklarımız ödeyecek o faturayı….

Gelelim son habere: Mehmet Şimşek ile ilgili söylentilerin yani gideceği yolundaki dedikoduların maliyeti 10 milyar dolarmış.

Kim nasıl hesap etti bilemiyorum ama bir bakanın gideceği söylentisinin 10 milyar dolara mal olan bir ülkeden siz ne beklersiniz?

85 milyon insanın kaderi tek bir bakanın mı elinde.

1,5 yıldır Türkiye’yi yakıp kül eden, şirketlerin iflasına ve binlerce insanın işsiz kalmasına neden olan politikaların mimarı olan bir bakana kaderinin bağlı olması ne acı.

Hiç kimse demiyor ki, biz neden bu hale geldik?

Bizi saçma sapan bir deneyle bu hale neden getirdi?

Varsa yoksa Mehmet Şimşek!

Bence Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mehmet Şimşek hakkında konuşma yasaklansın.