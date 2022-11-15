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Elektrikli scooter denetiminde ceza yağdı

Kadıköy’de elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimde, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Denetimde durdurulan 23 kişiye çeşitli nedenlerden toplamda 16 bin 794 TL para cezası yazıldı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 17:46
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Kadıköy Bağdat Caddesinde denetim yapıldı. Elektrikli scooter sürücelerine ceza yağdı

Elektrikli scooter denetiminde ceza yağdı
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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Elektrikli scooterların kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde elektrikli scooter ve motosiklet ile kaldırımda ilerleyenler tek tek durduruldu. Durdurulan sürücüler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, kaldırımda elektrikli scooter ve motorsiklet kullanmaktan ve çeşitli nedenlerden cezai işlem uygulandı.

Denetimde 17 sürücüye kaldırımda scooter ve motorsiklet kullanmaktan 427’şer TL, 2 sürücüye kask takmamaktan 196’şar TL, 2 sürücüye ehliyet belgesiz araç kullanmaktan bin 823’er TL, 1 sürücüye ehliyet belgesi geri alındığı halde araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 1 otomobil sürücüsüne de çakarlı araç kullanmaktan bin 823 TL olmak üzere 23 sürücüye toplamda 16 bin 794 TL para cezası yazıldı. (İHA)

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