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  • Vali Yerlikaya duyurdu. Kadıköy'deki feci patlamada 3 kişi hayatını kaybetti

Vali Yerlikaya duyurdu. Kadıköy'deki feci patlamada 3 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 21:36
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Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu

Vali Yerlikaya duyurdu. Kadıköy'deki feci patlamada 3 kişi hayatını kaybetti
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Fikirtepe semtinde bir binada meydana gelen patlamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya paylaşımında, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kadıköy’de 3 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıkarken patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve bazı otomobillerde hasar oluştu.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Binada yaşayanlar hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Olayda yaralı veya can kaybı henüz belirlenemezken patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobillerde hasar oluştu. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağa dökülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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