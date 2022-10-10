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  • Doğalgaz patlaması oldu denmişti. İstanbul Valiliğinden Kadıköy'deki patlamaya dair yeni açıklama

Doğalgaz patlaması oldu denmişti. İstanbul Valiliğinden Kadıköy'deki patlamaya dair yeni açıklama

Kadıköy Fikirtepe’de meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetmiş bir kişi de yaralanmıştı. Konuyla ile ilgili İstanbul valiliğinden “İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklaması yapıldı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 00:57
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İstanbul Valiliği doğalgaz patlaması olduğuna dair açıklamasını yeniledi

Doğalgaz patlaması oldu denmişti. İstanbul Valiliğinden Kadıköy'deki patlamaya dair yeni açıklama
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Valilikten yapılan açıklama şu şekildeydi: “Bugün saat 19.05’te, Kadıköy İlçemiz Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak 34 numaralı binada patlama ve sonrasında yangın meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, 112 Acil Sağlık, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir.

Olayda Özbekistan uyruklu (A.K) yaralanmış olup, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştır. Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, soğutma ve arama çalışmaları başlatılmıştır.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Yapılan arama çalışmalarında maalesef, yaralı A.K.'nın 68 yaşındaki babası M.K. ile 10 yaşındaki kızı N.K. ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."

VALİDEN GELEN İLK AÇIKLAMA DOĞALGAZ PATLAMASI OLDUĞU YÖNÜNDEYDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilk olarak patlamanın doğalgaz nedeniyle meydana geldiğini bildirerek 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

 

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SÜLEYMAN
10.10.2022 02:24
valilik açıklama yapıyorsa kesin yabancılar var kesin doğalgaz işi değil..  
 
Metin
10.10.2022 02:20
Koskoca valinin bile haberi yok İstanbul kimlere kalmış Allaha emanet yaşıyoruz  
 
Maşallah
10.10.2022 01:11
Ülke yol geçen hanı. Bu ülkede iktidar ve ev sahipleri mutlu. Gerisi mutsux  
 
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