﻿ Kadıköy’deki patlama 5 saat boyunca dışarda bekletti

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi, Özbey Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında meydana gelen patlama sonrası mahalle sakinleri evlerine giremedi.
Patlamanın ardından çıkan yangın sonrası mahalle sakinleri dışarda beklemeye başladı.
SAVCI İNCELEMELERDE BULUNDU
Polis ekiplerinin önlem aldığı mahallede, olay yerine gelen savcının olayın yaşandığı binada incelemelerini tamamlanmasının ardından çevrede bulunan evlerde ikamet eden vatandaşlar 5 saat sonra evlerine alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik amaçlı beklemesi devam ediyor. (İHA)
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