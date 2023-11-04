Kadıköy'de maç başladı. Heyecan doruğa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor.
Kadıköy'de mücadele başladı.
Maç başlar başlamaz heyecan da doruğa çıktı.
Maçın başında yaşanan pozisyon sırasında taraftarlar kart bekledi.
Fenerbahçe- Trabzonspor mücadelesi başladı. Taraftarlar yaşanan pozisyona tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor.
Kadıköy'de mücadele başladı.
Maç başlar başlamaz heyecan da doruğa çıktı.
Maçın başında yaşanan pozisyon sırasında taraftarlar kart bekledi.