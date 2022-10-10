Flaş... Flaş... Kadıköy'deki patlamaya terör soruşturması. 3 kişi hayatını kaybetmişti

İstanbul Fikirtepe'deki patlamaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Olayda Özbekistan uyruklu ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Patlama, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe mahallesinde meydana geldi.

Üç katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama sonrası üç katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Olayda Özbekistan uyruklu A.K yaralandı.

Binadaki alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma ve arama çalışmalarında yaralı A.K'nin 68 yaşındaki babası M.K ile 10 yaşındaki kızı N.K ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yaşananlarla ilgili bugün yeni bir gelişme meydana geldi.

Soruşturma, terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.