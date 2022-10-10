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Flaş... Flaş... Kadıköy'deki patlamaya terör soruşturması. 3 kişi hayatını kaybetmişti

Dün akşam saatlerinde Kadıköy'deki bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 12:20
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Kadıköy'deki bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması açtı

Flaş... Flaş... Kadıköy'deki patlamaya terör soruşturması. 3 kişi hayatını kaybetmişti
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İstanbul Fikirtepe'deki patlamaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Olayda Özbekistan uyruklu ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Patlama, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe mahallesinde meydana geldi. 

Üç katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama sonrası üç katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Olayda Özbekistan uyruklu A.K yaralandı.

Binadaki alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma ve arama çalışmalarında yaralı A.K'nin 68 yaşındaki babası M.K ile 10 yaşındaki kızı N.K ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yaşananlarla ilgili bugün yeni bir gelişme meydana geldi. 

Soruşturma, terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

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Ferit
10.10.2022 12:40
Afganistan terör yuvası oradan gelenler abd adına savaşan askerler. Kesin olan Çoğunun abd ajanı olduğu. Ülkeyi suriye ye çevirebilirler  
 
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