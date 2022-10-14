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Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörün arkasında kim var? Terörün arkasında Amerika var, bu kadar net. Ben bunu burada söylemiyorum her yerde söylüyorum" dedi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 05:29
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Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net

Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Ergani, Sur ve Yenişehir ilçelerini ziyaret etti.

İlk olarak Ergani AKP İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Soylu, burada bina önünden vatandaşlara hitap ederek milletin geçmişte çok zorluklar yaşadığını, hak etmediği durumlarla karşı karşıya kaldığını anlattı.

“TERÖR ÖRGÜTÜ BUGÜN ADIM ATAMIYOR, ATAMAYACAK DA”

Terörle mücadelede sağlanan başarıya değinen Soylu, bu mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek "Terör örgütü bugün adım atamıyor, atamayacak da. Terör örgütü adım atmadıkça çocuklarımız, esnafımız huzur içerisinde olacak. Esnaftan haraç alıyorlardı, o günler bitti. Daha güzel günler gelecek" dedi.

“AMERİKA'NIN VE AVRUPA’NIN BÜTÜN OYUNLARINA GEÇİT VERMEDİĞİ İÇİN KIYMETLİDİR”

Soylu ardından Sur AKP İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. ABD ve Batı'nın Pakistan, Libya, Lübnan gibi gittikleri ülkelerde istikrarsızlığı ortaya koyduklarını dile getiren Soylu, "21. yüzyılın başından itibaren de Türkiye’yi aynı cenderenin içine sokmaya çalıştılar. Aynı istikrarsızlığı yapmaya çalıştılar. AK Parti'nin kıymeti, Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymeti, Cumhur İttifakı'nın kıymeti de ne kadar büyük olursa olsun Amerika'nın ve Avrupa’nın bütün oyunlarına geçit vermediği için kıymetlidir" diye konuştu.

“TERÖRÜN ARKASINDA AMERİKA VAR, BU KADAR NET”

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz Türkiye’de büyük devrimlerin altına imza attınız. Ve bizim liderimiz bir devrim lideridir, bu kadar basit. Devrimleri gerçekleştirmiştir. Kimsenin yapılamaz dediklerini yapmıştır. Kimsenin gerçekleştiremez dediklerini gerçekleştirmiştir. Kimsenin başaramaz dediklerini başarmıştır. Onun için bugün Allah’a şükürler olsun terör ortadan kalktıkça, çocuklarımız mühendis, doktor, öğretmen olmaya, çocuklarımız yarınlara umutla elini uzatmaya başlıyorlar. Anneler rahat, terör ortadan kalktıkça, terörü tasfiye edince... Terörün arkasında kim var? Terörün arkasında Amerika var, bu kadar net. Ben bunu burada söylemiyorum her yerde söylüyorum."

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Tatar Osman
14.10.2022 06:03
Günaydın. Bu doğal, sizin de arkanız da biri var, hangi siyasetçinin yok ki. Sadece sade vatandaşın arkasında kimse yok.  
 
Yalçın Türk
14.10.2022 06:03
öyle tahmin ediyorum ki, sayın soylu beyefendi seçimlerden sonra amerikaya yerleşir..  
 
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