Kadın futbolcuların duştayken fotoğraflarını çekmeye çalıştılar

Kaynak: Haber Merkezi
Kadın futbolcuların duştayken fotoğraflarını çekmeye çalıştılar
İspanya kadın futbolunda utanç verici bir olay meydana geldi. Skandal futbolcuların dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Navarra'nın Alsasua kasabasında yer alan SD Alsasua kulübü, bazı kişilerin bölgesel kategori takımlarının oyuncuları duştayken pencereden cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekmeye çalıştıklarını duyurdu.

Polise ihbar edilen olaylar, kulüp tarafından yapılan açıklamada "son derece ciddi ve kabul edilemez" olarak tanımlandı.

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Ayrıca yapılan açıklamada, böyle bir şeyin tekrarlanmaması için hem kurum içinde hem de yetkili makamlar tarafından gerekli tedbirlerin alınacağına dair güvenin sürdüğü belirtildi.

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Marca'da çıkan habere göre, geçen cuma günü antrenman sonrası takım normalde olduğu gibi duş almak için soyunma odasına girdi. Oyuncular duşa girerken ve duştan çıkarken arkadaki pencerede cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekmeye çalışan bir veya daha fazla kişi olduğunu gördüler.

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Haberde, şahısların siyah bir araçla kaçtığı ve oyuncuların bu kişileri yakalamak için dışarı çıktıklarında şahısların çoktan kayıplara karıştığına yer verildi.

Olayların Foral Polisi tarafından araştırıldığını bildiren kulüp, o anda bölgede olan herhangi birinin bir şeyler fark etmiş olabileceğini düşünerek işbirliği çağrısında bulundu.

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