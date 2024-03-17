Kadın muhtar adaylarına oy verelim

Gündeme medya tarafından getirilmese de yerel seçimde muhtarlık yarışı da tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye’de 32 bin 238 mahalle ve 18 bin 278 köy olmak üzere toplam 50 bin 516 muhtarlık var.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde Tepecik, Akarca Mahallesi’nde ilk kez muhtar seçimi yapılacak.

Akarca Mahallesinin muhtar adaylarından ziyaretime gelen Nurgül Ufuk ile sohbet ettik.

-Soru: Sizi tanıyalım önce.

Nurgül Ufuk: İşaret dili eğitmeni ve tercümanıyım. Mahalli idareler derneği ile ülkenin dört bir yanında kamu kurumlarına işaret dili eğitimi verdim. Hukuk Sekreterliği bölümü mezunuyum.

Akarca'nın ilk kadın muhtarı olmak için aday oldum.

-Soru: Siyasetteki erkek egemenliği için ne düşünüyorsunuz?

Nurgül Ufuk: Meclis’te yer alan kadın milletvekili sayısının azlığından hoşnut değilim. Kadınların daha güçlü bir şekilde siyasete asılmalarını istiyorum.

Milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtar olarak daha güçlü bir kadın kimliği gerektiğine inanıyorum.

-Soru: Akarca’nın sorunları neler?

Nurgül Ufuk: Sorunlarımızın başlıkları şöyle:

*ÇED gerekli değildir kararı ile yapılması planlanan endüstriyel balıkçı barınağı

*Deniz kirliliği,

*Toplu ulaşım ihtiyacı,

*Aile Sağlığı Merkezi ve bağlı olarak eczane ihtiyacı,

* Kent merkezine gitmeden alışveriş yapabileceğimiz kapsamlı bir Halk Market,

*Kıyıların işgali, günü birlik ve karavan tatilcilerinin yarattığı olumsuzluklar,

*Nakit ihtiyacı için para çekme (ATM) makineleri ihtiyacı,

- Taksi durağı,

*Mahallemizin doğu bölümüne gelmeyen doğal gaz,

*Alt yapı çalışmaları nedeniyle bitirilemeyen bozuk yollar,

*Eskiden çok ilgi gören ve yaz gecelerinde güzel vakit geçirdiğimiz gece pazarı,

*Hemen her kış yaşanan, lodosun bozduğu sahil yolumuzun bir türlü kalıcı olarak düzeltilememesi,

*Belediyenin sosyal tesisinin bulunmaması ki belediye başkanımızın sözü var, bekliyoruz.

-Soru: Kıyılarda sorunlar var mı?

Nurgül Ufuk: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Basit konaklama tesisleri ile plaj işletmeleri turizm belgesi uygulaması’ var.

Muhtar seçilirsem bu uygulamanın denetleyicisi kaymakamlığımız ile sıkı bir işbirliği içinde sorunları gözlemleyebilir ve raporlayabilirim.

Ayrıca karşınızda heyecanlandığımı itiraf etmeliyim.

Akarca'yı seviyorum, çiçeği burnundaki bu güzel mahallemin ilk muhtarı olmayı ve kadın eliyle neler yapılabileceğini sergilemek için can atıyorum.

Sürekli bir iletişimin tesis edileceği mahalle meclisi ile birbirimizi yönlendireceğiz ve biliyorum ki onlar sayesinde asla yalnız yürümeyeceğim.

Muhtar adayı olan ressam Nurgül Ufuk’a kıymetli armağanı için teşekkür ediyor muhtarlık seçiminde başarılar diliyorum.