Kadın tuzluğu bitkisi

Kadın tuzluğu bitkisi hangi hastalıklara iyi gelir

Kadın tuzluğu bitkisi

Adı Kadın tuzluğu ama hamilelerin kesinlikle tüketmemesi gerekiyor. İşte Kadın Tuzluğu bitkisinin nelere iyi geldiğinin yanıtları…

Kadın tuzluğu Berberis bitkisi olarak da biliniyor. Tam bir C vitamini deposu ve çayının kesinlikle tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Halk arasında, karamuk, çoban ekmeği, diken üzümü, çoban tuzluğu, it tuzluğu, ekşimen, tavşan ekmeği gibi isimlerle de anılıyor. Peki yararlar neler? İşte o yararları:

Hazım bozukluklarını gideriyor

Öksürüğü kesiyor,

Diş çürümelerini ve ağız içi yaralarını iyileştiriyor.

Siyatik, romatizma ve eklem ağrılarını gideriyor.

Siroza karşı vücutta meydana gelen şişlik üzerine kullanılmakta.

İşitme hastalıklarında şifalı olduğu açıklanmıştır.

Kan dolaşımını düzene sokar.

Sıtmaya karşı iyileştirici etki yapar.

Müshil olarak kullanılmakta.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kansızlık,
Meme, bağırsak, akciğer, rahim kanserlerine karşı önleyici ve tedavi edici özellikleri vardır.

Kalp romatizmasına iyi gelir,

Sinir yorgunluğunu ve üzüntüyü giderir.

Anormal kalp çarpıntısına karşı etkisi vardır.

Karaciğerin işlevlerini düzenleyen en iyi ilaçlardan biridir.

Safra kesesi hastalıklarını iyileştirir.

Mideyi kuvvetlendirir

İrileşmiş dalağı küçültür.

Rahim iltihaplarında, bağırsak iltihaplarında,

Tümörleri bastırmakta, küçültmekte faydalıdır

Basur için iyileştirici etkiye sahiptir

Kuvvet verici,
Damar daraltıcı,

İştah açıyor,

Kusmayı önler

Harareti söktürüyor

Ateş düşürücü

NASIL KULLANILIR?


Hamilelerin kesinlikle tüketmemesi gereken Kadın Tuzluğu şöyle kullanılıyor:


İnce kıyılmış kabuklardan 1 çay kaşığı yarım litre suda 10 dakika kaynatılıyor. Günde 4 defa yemeklerden önce birer çay bardağı içiliyor.

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