Karnıkara bitkisi kilolara böyle duvar örüyor

İnsanların korkulu rüyası olan kiloları engelleyen karnıkara bitkisi dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Karnıkara bitkisi kilolara böyle duvar örüyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kiloları engelleyen karnıkara bitkisi dikkatlerden kaçmadı.

KİLOLARI BÖYLE ENGELLİYOR

Yüksek lifli besinler içerisinde yer alan börülce, tokluk hissinden dolayı kilo almayı engelleyici rol oynar.

KİLO NEDİR?

Vücut ağırlığının ölçümü olan kilogram uluslararası bir temel birim olarak kabullenilmektedir.

Kilogram olarak ifade edilen bu birim ‘’kilo’’ olarak en yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Vücut ağırlığı, boy uzunluğuna bölünür ve bu şekilde ortaya çıkan sonuca göre zayıf, kilolu ya da ideal kilo şeklinde bir sınıflama yapılmaktadır.

Yaş, cinsiyet ve yaşam tarzı hastalıklarda olduğu gibi kilo kontrolünde önemli bir konuma sahiptir.

KARNIKARA BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Karnıkara bitkisi; Yemeği, salatası ve turşusu yapılarak tüketilmesinin yanı sıra haricen yanıklarda kullanılır.

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