Karnıkara bitkisi neye geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan yanığa iyi gelen karnıkara bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Karnıkara bitkisi neye geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan yanığa iyi gelen karnıkara bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Karnıkara bitkisiyle ilgili detaylar...

KARNIKARA BİTKİSİ NEDİR?

Göbeği koyu renkli bir çeşit ufak fasulyedir. İçeriğinde protein, azot, nişasta ve C vitamini vardır.

KARNIKARA BİTKİSİNİN FAYDALARI

- İdrar tutukluğunu ve anüs kaşıntısını giderir.

-Yanık tedavisinde kullanılır.

- Kansızlığa iyi gelir

- Ayak yorgunluğuna birebirdir

- Vücudun yenilenmesini sağlar

- Bağışıklık sistemini güçlendirir

- Uzun süre tokluk sağlar

- Adet sancılarını hafifletir

- Cilt yaralarını iyileştirir

-Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağladığından kabızlığın giderilmesinde yardımcı olur.

-Yüksek lifli besinler içerisinde yer alan börülce, tokluk hissinden dolayı kilo almayı engelleyici rol oynar.

-Antioksidanlı yapısından dolayı bağışıklık sistemini güçlendirici ve kanseri önleyici faydaları vardır.

-Kandaki yüksek kolesterolü de düşürür.

-Hücrelerin yenilenmesi ve yaraların iyileştirilmesi için gerekli olan çinkoyu vücudu sağlar.

-Manganez minerali vücuttaki protein sentezlenmesi, sindirim ve besinlerden enerji üretilmesini sağlar.

-Potasyum vücuttaki su ve mineral dengesinin korunmasına yardımcı olur.

KARNIKARA BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Karnıkara bitkisi; Yemeği, salatası ve turşusu yapılarak tüketilmesinin yanı sıra haricen yanıklarda kullanılır.

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