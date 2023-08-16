Kadına şiddet sonrası Üzümlü Gümrük Kapısı 3 gün kapatıldı

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin Irak’a açılan ikinci kapısı olan Üzümlü’de yaşanan bir kadına şiddet olayının ardından gümrük kapısının 3 gün boyunca kapatıldığını aktardı.

Birlik Başkanı Tekin’in yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

“Burası Üzümlü Gümrük Kapısı. En ilkel ülkelerde bile bu manzarayı göremezsiniz. Daracık bir tel örgünün içine sıkıştırılmış bir şekilde giriş-çıkışlar yaptırılıyor.

HESOB YK üyelerimiz Abdi Arslan ve Selami Durna başkanlarımla birlikte bugün Gümrük Kapısındaydık. Cuma günü bir gümrük memurunun, kadına tokat attığı iddiasıyla başlayan arbede sonrası vatandaşlar üç gün boyunca 45 derece sıcakta, oturma alanı, su, WC olmayan bu gümrük kapısında bekletildi. Bu sorunları görüşmek üzere bugün Gümrük Kapısına gittik. Önce Çukurca Kaymakamı sonra Gümrük Müdürü ile görüştük. Gümrük’te incelemelerde bulunmak üzere gelen Gümrük Bölge Müdürü ile de bir görüşme gerçekleştirdik.

Gümrük Muhafaza Memurları ile vatandaşlar arasında yaşanan arbede ve üç gün vatandaşların bekletilmesi, Üzümlü Gümrük Kapısında altyapı sorunu kontrol sahasının küçük olması, bir pasaport gişesinin olması ve vatandaşların muafiyet kapsamında beraberinde getirdikleri eşyalar ile ilgili karşılaştıkları sorunları değerlendirdik.

“SORUNLAR ÖNCEDEN DE VARDI”

Daha önce de Üzümlü Gümrük Kapısını bir kaç kez ziyaret etmiştik. Bu sorunlar o zamanda vardı, halende devam ediyor. Yetkililere göre yaşanan sıkıntılar bu sorunlardan kaynaklı. Elbette daha modern ve 7/24 geçiş uygulaması olan bir gümrük olsa yaşanan sıkıntılar en aza iner belkide yaşanmayacaktır. Ancak daha önce de bu sorunlar vardı ama insanlar tartaklanmadı, kadına tokat atılmadı.

Gümrükte yaptığımız görüşmemizde çok agresif, sorulara kaçamak cevap veren, sanki burada zorla görev yaptırılan ve insanları aşağılar tavırları ile bir gümrük müdürü gördüm.”