Galatasaray Nef nefes kesen maçı uzatmada kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Nef, normal süresi 87-87 eşitlikle sona eren maçta Türk Telekom'u uzatmada 106-100 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Hüseyin Çelik, Tolga Edis
Galatasaray Nef: Dee Bost 15, Ennis 25, Göksenin Köksal 19, Caloiaro 18, Mahir Ağva, McGee 12, Sadık Emir Kabaca 11, Yunus Emre Sonsırma, Hummer 6, Muhaymin Mustafa
Türk Telekom: Rıdvan Öncel, Grant 23, Erkan Yılmaz 16, Bouteille 18, Jones 14, Boran Güler, Semih Erden, Berk Demir, Taylor 23, Sestina 6
1. Periyot: 24-22
Devre: 51-37
3. Periyot: 71-61
Normal Süre: 87-87
Beş faulle çıkanlar: 23.58 Mahir Ağva (Galatasaray Nef), 41.59 Jones (Türk Telekom)
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