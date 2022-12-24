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Galatasaray Nef nefes kesen maçı uzatmada kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef ile Türk Telekom karşılaştı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 19:30
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef Türk Telekom'u uzatmalarda yendi

Galatasaray Nef nefes kesen maçı uzatmada kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Nef, normal süresi 87-87 eşitlikle sona eren maçta Türk Telekom'u uzatmada 106-100 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

Galatasaray Nef: Dee Bost 15, Ennis 25, Göksenin Köksal 19, Caloiaro 18, Mahir Ağva, McGee 12, Sadık Emir Kabaca 11, Yunus Emre Sonsırma, Hummer 6, Muhaymin Mustafa

Türk Telekom: Rıdvan Öncel, Grant 23, Erkan Yılmaz 16, Bouteille 18, Jones 14, Boran Güler, Semih Erden, Berk Demir, Taylor 23, Sestina 6

1. Periyot: 24-22

Devre: 51-37

3. Periyot: 71-61

Normal Süre: 87-87

Beş faulle çıkanlar: 23.58 Mahir Ağva (Galatasaray Nef), 41.59 Jones (Türk Telekom)

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