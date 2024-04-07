Kadınlar Futbol Ligi'nde tarihi fark

Kadınlar 3. Ligi'nin 11. haftasında oynanan Erzincan Gençlerbirliği Gençlik Spor ve Ordu Pars Spor Kulübü maçından ilginç bir skor çıktı.

Erzincan Ülkü Spor Tesisleri'nde oynanan maçta Ordu Pars Spor, rakibi Gençlerbirliği Gençlik Spor'un kalesine adeta gol olup yağdı.

Başlama düdüğünden itibaren rakibine göz açtırmayan Ordu Pars Spor Kulübü oyuncuları 90 dakikada 13 gol buldu. Farklı galibiyetle puanını 24'e çıkartan Ordu ekibi, grubun lideri konumundaki Ordu Gücü Futbol Kulübü ile aynı puana geldi. İkili averajda Ordu Gücü'nün önünde bulunan Ordu Pars Spor Kulübü böylelikle grubun yeni lideri oldu.