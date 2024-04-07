Aykut Kocaman Ali Koç'a patladı

Eren Bozdaş
Aykut Kocaman Ali Koç'a patladı
Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararına Aykut Kocaman'dan eleştiri geldi.

Bir süredir takım çalıştırmayan teknik direktör Aykut Kocaman Play Spor Youtube kanalına konuk oldu.

Burada gündemi değerlendiren deneyimli teknik adam bir dönem çalıştırdığı Fenerbahçe hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"NE OLURSA OLSUN GALATASARAY'I YENECEK GÜCÜN VAR"

Ali Koç’un aldığı Süper Kupa’ya U19 takımı ile çıkma kararının yanlış olduğunu ifade eden Kocaman, “Süper Kupa için, ne olursa olsun Galatasaray'ı yenecek gücün var. Çıkıp Galatasaray'ı yenmek ve Süper Kupa'yı müzemize getirmek" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I STADINDA YENEBİLİRİZ"

Sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi’nde finale kadar gidebileceğini söyleyen Kocaman, "Fenerbahçe, lige başladığı enerjisini yakalarsa, Konferans Ligi'nde final oynamasının uzak olmadığını, ligi kazanmasının uzak olmadığını düşünüyorum. En büyük tepki, Ali Koç'un hemen, direkt olarak gücü futbol takımına yansıtıp, rüzgarı arkalarına alarak, 'Galatasaray'ı, Galatasaray stadında yenecek güce sahibiz' diyerek ligi kazanmak. En büyük tepki bu, bugünkü şartlar yapılacak en büyük tepki bu" dedi.

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