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Ünlülerden 'Kadınlar Günü' paylaşımı

Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Sanat dünyasının önemli isimleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte o isimlerden sadece bazıları...

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 14:14
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Ünlül isimlerden 'Kadınlar Günü' paylaşımı

Ünlülerden 'Kadınlar Günü' paylaşımı
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8 Mart Dünya Çalışan kadınlar Günü münasebetiyle bir çok ünlü isim sosyal medya hesabından günün önemine dair paylaşımlar yaptılar

SİBEL CAN 

8 Mart Dünya Kadınlar günü... Bugünlerde en çok ihtiyacımız olandır kadın... Umuttur, hassasiyettir, dayanışmadır ve tabii en önemlisi şefkattir... Üzüntülüyüz ama güçlü olmalıyız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun, yaralarımız bir an önce sarılsın...

EBRU GÜNDEŞ 

''8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.''

ÖZGE ULUSOY 

Babam Haydar Ulusoy, Ankara Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun ilk erkek üyesiydi. 4 Aralık 2022 günü yaya geçidinden geçerken, yüksek hızla giderken telefonuna bakan bir kadın tarafından katledilmeseydi bugün bizleri arar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlardı. Onu çok özlüyorum...

NURGÜL YEŞİLÇAY 

Bu büyük enkazın ortasından da haykıralım hep birlikte; yaşasın kadınlar, yaşasın çocuklar, yaşasın insanlar! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

YONCA EVCİMİK 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

İREM DERİCİ 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

DEMET AKBAĞ 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

FİLİZ AKIN 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

ÇAĞLA ŞIKEL 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun...

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