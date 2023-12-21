Kadınlar neden uykusuz kalır

Prof. Dr. Füsun Mayda Domaç, uykuyla ilgili önemli bilgiler verdi, hangi türün daha fazla uykusuz kaldığının nedenlerini açıkladı. Domaç’a göre, Uyku beyin ve organları uyanıklık için hazırlayan bir süreç. İşte Domaç’ın uykusuzlukla ilgili açıklamaları:

“Uyku sürecinde bağışıklık sistemi yenileniyor. Bilgiler süzüldükten sonra hafızaya kaydediliyor. Uykuda büyüme hormonu salgılanıyor. En ideal uyku süresi insanın gece boyunca kesintisiz uyuduğu ve uyandığında kendisini yorgun hissetmediği bir süreçtir. 6-8 saat arası uyku en iyisidir. Toplumumuzda yüzde 85 oranındaki insanlar 22.00-24.00 arasında, yüzde 15'i ise 22.00'den daha erken ya da gece yarısından sonra uykunun yolunu tutuyor. Düzensiz uykuda olmamalıdır. Uykuda nefesin tutulması diş gıcırdatma ve bacaklarda kaşıntı ya da uyuşma olmamalıdır. Bunlar uykunun kalitesini düşürür."

Domaç, uykusuzluğun çok sık rastlanılan sorunlardan biri olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

" Yatılan odanın sessiz ve karanlık olması, oda sıcaklığının 18-20 derece olması kesinlikle doğrudur. Uykuya dalarken yarım saate kadar geçilemiyorsa ve bir ay içinde 3 kez yaşanıyorsa bir sorun var demektir. Ülkemizin yüzde 35'i uykusuzluktan müzdarip...”

Aşırı uyumanın da yarar getirmeyeceğini söyleyen Domaç, bu durumun gün içinde sinirlilik, huzursuzluk ve unutkanlık yaptığını da vurguladı. Domaç sözlerine şunları ekledi:

"Uykusuzluk bir hastalıktır. Cinsiyet, yaş, çevresel ve genetik faktörler önemlidir. BU hastalık kadınlarda erkeklere göre daha fazladır. İki katı kadar diye biliriz. 65 yaş üstündekilerin neredeyse yarısında bu hastalığı görmek mümkündür. Uyku süresinin yetersiz olması ve uyku kalitesinin bozulması sistemik, nörolojik, metabolik ve psikiyatrik hastalıkların habercisi olacaktır. Ayrıca kalp damar sistemi üzerinde de uykusuzluğun etkisi bulunmaktadır. Bu durum hipertansiyon, kalp ritim bozuklukları hatta kalp krizlerine bile yol açabilir. Yatmadan önce mutlaka etrafımızdaki manyetik cihazları kapatmalıyız. Akşam aynı saatlerde yatmakta önemlidir. Gün içinde susuz kalmamamız gereklidir. Gece ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır. Akşam yemeği geç yenilmemelidir. Uykuya gitmeden önce ılık duş almak yararlı olacaktır.”