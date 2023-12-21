Kadınlar neden uykusuz kalır

Kaynak: AA
Kadınlar neden uykusuz kalır
Uykusuzluk kadınlarda neden daha fazla görülüyor

Prof. Dr. Füsun Mayda Domaç, uykuyla ilgili önemli bilgiler verdi, hangi türün daha fazla uykusuz kaldığının nedenlerini açıkladı. Domaç’a göre, Uyku beyin ve organları uyanıklık için hazırlayan bir süreç. İşte Domaç’ın uykusuzlukla ilgili açıklamaları:

“Uyku sürecinde bağışıklık sistemi yenileniyor. Bilgiler süzüldükten sonra hafızaya kaydediliyor. Uykuda büyüme hormonu salgılanıyor. En ideal uyku süresi insanın gece boyunca kesintisiz uyuduğu ve uyandığında kendisini yorgun hissetmediği bir süreçtir. 6-8 saat arası uyku en iyisidir. Toplumumuzda yüzde 85 oranındaki insanlar 22.00-24.00 arasında, yüzde 15'i ise 22.00'den daha erken ya da gece yarısından sonra uykunun yolunu tutuyor. Düzensiz uykuda olmamalıdır. Uykuda nefesin tutulması diş gıcırdatma ve bacaklarda kaşıntı ya da uyuşma olmamalıdır. Bunlar uykunun kalitesini düşürür."

Domaç, uykusuzluğun çok sık rastlanılan sorunlardan biri olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

" Yatılan odanın sessiz ve karanlık olması, oda sıcaklığının 18-20 derece olması kesinlikle doğrudur. Uykuya dalarken yarım saate kadar geçilemiyorsa ve bir ay içinde 3 kez yaşanıyorsa bir sorun var demektir. Ülkemizin yüzde 35'i uykusuzluktan müzdarip...”

Aşırı uyumanın da yarar getirmeyeceğini söyleyen Domaç, bu durumun gün içinde sinirlilik, huzursuzluk ve unutkanlık yaptığını da vurguladı. Domaç sözlerine şunları ekledi:

"Uykusuzluk bir hastalıktır. Cinsiyet, yaş, çevresel ve genetik faktörler önemlidir. BU hastalık kadınlarda erkeklere göre daha fazladır. İki katı kadar diye biliriz. 65 yaş üstündekilerin neredeyse yarısında bu hastalığı görmek mümkündür. Uyku süresinin yetersiz olması ve uyku kalitesinin bozulması sistemik, nörolojik, metabolik ve psikiyatrik hastalıkların habercisi olacaktır. Ayrıca kalp damar sistemi üzerinde de uykusuzluğun etkisi bulunmaktadır. Bu durum hipertansiyon, kalp ritim bozuklukları hatta kalp krizlerine bile yol açabilir. Yatmadan önce mutlaka etrafımızdaki manyetik cihazları kapatmalıyız. Akşam aynı saatlerde yatmakta önemlidir. Gün içinde susuz kalmamamız gereklidir. Gece ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır. Akşam yemeği geç yenilmemelidir. Uykuya gitmeden önce ılık duş almak yararlı olacaktır.”

İlgili Haberler
Her derde deva olmasını istiyorsanız hatmi çiçeğini böyle kullanın
Sabahları neden yorgun uyanılır
Meşhur Kohoş otu nelere iyi gelir
Uyku felci nedir? Uyku felci karabasan mıdır neden olur?
Uyku felci nedir? Uyku felci karabasan mıdır neden olur?
Son Haberler
Gine'de 3 gün ulusal yas ilan edildi Dünya
Gine'de 3 gün ulusal yas ilan edildi
Kaynayan suyun içinde yavaş yavaş pişerken ekmek yiyen yengeç... Gündem
Kaynayan suyun içinde yavaş yavaş pişerken ekmek yiyen yengeç...
Sokak köpeklerine karşı nihayet harekete geçildi. 'Acele' kodu ile yazı gönderildi Gündem
Sokak köpeklerine karşı nihayet harekete geçildi. 'Acele' kodu ile yazı gönderildi
Doğum kontrol hapları ve tüp bebek tedavilerindeki tehlike ortaya çıktı Sağlık
Doğum kontrol hapları ve tüp bebek tedavilerindeki tehlike ortaya çıktı
Fırtınaya tutulan kaçak göçmenlerin imdadına balıkçılar koştu Ekonomi
Fırtınaya tutulan kaçak göçmenlerin imdadına balıkçılar koştu
Kocaeli'de bir şahıs parke taşı ile 35 aracın camını kırdı Gündem
Kocaeli'de bir şahıs parke taşı ile 35 aracın camını kırdı
İşte Küsküt’ün bilinmeyenleri Şifalı Bitkiler
İşte Küsküt’ün bilinmeyenleri