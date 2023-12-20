Geçici felç hissiyle yaşanan uyku felci karabasan olarak da bilinir. Fiziksel bir hasara neden olmaya uyku felci birkaç saniye sürebileceği gibi birkaç dakika uzunluğunda da olabilir. Peki, uyku felci nedir? Uyku felci karabasan mıdır neden olur?

UYKU FELCİ NEDİR?

Halk arasında karabasan olarak bilinen uyku felci uyanıklık ile uyku arasında görülen geçici felç hissidir.

Uyku felci başladığında kişilerin bilinci açıktır ama kişiler uyku felci nedeniyle hareket edemez veya konuşamazlar.

Uyku felci ile diğer uyku durumları arasındaki en önemli fark ise uyku felci sırasında kişinin uyanık olmasıdır. Uyku felci durumu birkaç saniye ya da birkaç dakika sürebilir.

Uyku felci yani karabasan herhangi bir fiziksel hasara neden olmamaktadır.

UYKU FELCİ NEDEN OLUR?

Uyku felci çoğunlukla geçici bir durum olduğu için ciddi bir sağlık sorunun işareti olmayabilir. Uyku felci kendi başına ortaya çıkabilirken diğer sağlık durumlarıyla ilişkili olabilir.

Uyku felci nedenleri şunlar olabilir:

Uykusuzluk

Yeterli uyku alamamak veya sürekli uykusuzluk, vücudun normal uyku döngülerini etkileyebilir ve uyku felcine neden olabilir.

Stres

Yoğun stres ve anksiyete durumları, uyku felci riskini artırabilir. Bu psikolojik faktörler, vücuttaki stres hormonlarını etkileyerek uyku düzenini bozabilir.

Nörolojik Durumlar

Bazı nörolojik hastalıklar, sinir sistemi ile ilgili sorunlar veya uyku sırasında normal kas kontrolünü etkileyen durumlar, uyku felcine zemin hazırlayabilir.

Uyku Düzensizlikleri

İnsanın biyolojik saatinin düzensiz olması veya uyku düzeninin bozulması, REM evresine geçişte sorunlara neden olabilir ve bu da uyku felcine zemin hazırlayabilir.

Genetik

Ailesel geçmişte uyku felci yaşamış kişilerde genetik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Genetik yatkınlık, kişilerin bu duruma daha hassas olmasına neden olabilir.