Kadınlara okulu yasaklayan Taliban’ın kızı Katar’da okuyor: Canlı yayında ortaya çıktı

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban ilk başlarda özellikle Batı ülkelerine sıcak mesajlar verse de gerçek niyetini kısa zamanda ortaya koydu. Kadınların haklarını hızlı bir şekilde kısıtlayan ve toplumsal yaşamdan koparan Taliban, son olarak kadınların üniversiteye gitmelerini yasakladı.

Taliban’ın kararı büyük tepki çekerken Afganistan’dan gelen açıklamada Türkiye’ye de gönderme yapıldı. Taliban yönetiminin Yükseköğrenim Bakanı Neda Mohammad Nadeem kadınlara üniversite yasağını savunarak “Kur'an'da ve hadislerde bile hiç kimse kadınların 'çağdaş ilimler' öğrenmesinin gerekliliğini ispat edemez, bilimsel hipotezi ispat edemez. Türkiye ve Suudi Arabistan gibi değil, saf İslam istiyoruz” dedi.

AKŞENER TEPKİ GÖSTERDİ

Afganistan’dan gelen skandal karara tepki gösterenler arasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yer aldı. Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın; Afganistan’da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum. Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz"

Kadın yükselmezse alçalır vatan” sözlerinden aldığımız ilhamla, bizler biliyoruz ki; Hangi rejim, din, aidiyet, mezhep, ideoloji ve hangi gerekçeyle olursa olsun; Kadının bedeninin ve benliğinin çiğnendiği, sömürüldüğü bir düzen sorgulanmaya mahkûmdur.

Çünkü; İran’da Mahsa Amini kızımızın katledilmesine verilen toplumsal tepki de göstermektedir ki; Hürriyet kadınların omuzlarında yükselir. İstibdat ise kadınların acılarından beslenir. İşte bu zulme karşı kadınların yanında dimdik durmak, bir medeniyet vazifesidir."

CANLI YAYINDA FLAŞ İTİRAF

Taliban’ın skandal kararı sonrası ortaya çıkan bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu. Canlı yayında konuşan bir Taliban sözcüsü kızının Katar’da üniversite okuduğunu ancak ‘başının örtülü’ olduğunu söyledi. Taliban sözcüsünün itirafı Afganistan yönetiminin iki yüzlü tavrını ortaya koydu.