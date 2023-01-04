İngiliz üniversiteleri Afgan kadınlara ücretsiz kurs sunacak

Taliban, Afganistan’da kadınların eğitim almasını yasaklayan bir kararname yayınladı ve güvenlik güçleri kararın uygulanması için ülke genelindeki üniversitelere ve eğitim merkezlerine gönderildi.

Ülkenin bakanlarından Nida Mohammad Nadim, yasağın üniversitelerde cinsiyetlerin karışmasını önlemek için gerekli olduğunu ve öğretilen bazı derslerin İslami ve Afgan kurallarının ihlali olduğunu söyledi.

Afgan kadınlarının yaşadığı bu sorun için şimdi 20’den fazla İngiliz üniversitesi, yasak devam ettiği sürece ücretsiz kurslar sunacağını açıkladı.

İnternet bağlantısı olan kadınlara, Open University’nin bir yan kuruluşu olan FutureLearn aracılığıyla 1.200’den fazla kursa erişim sağlanacak. Sunulan popüler dersler arasında İngilizce öğrenme, sağlık ve tıp, BT ve bilgisayar bilimi yer alıyor. Platform, modüllerin tamamlanması halinde dijital bir sertifika almanın mümkün olduğunu da söylüyor.

Ancak yine de kurslar için internet erişimi gerekli ve ağustos ayında Bloomberg’in haberine göre; daha önce ahlaksızlık ve müstehcenliği engellemek için internete erişimi engelleyen hükümdar, teknolojiye boyun eğmiş olsa da şu anda internet erişimi olan çoğu Afgan’ın hala düzensiz 2G bağlantısı var.

FutureLearn başkanı Jo Johnson’a göre, zayıf bağlantı, yoksulluk ve dil engelleriyle ilgili engeller göz önüne alındığında, girişim mükemmel olmasa da ülkedeki kadınların eğitim hakkını savunmaları açısından son derece değerli.