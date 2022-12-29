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Taliban'ın kadınlara üniversite yasağına profesör gözyaşlarıyla diplomasını yırtarak tepki gösterdi

Afganistan'da bir profesör Taliban'ın kadınlara üniversiteyi yasaklamasına canlı yayında gözyaşlarıyla diplomalarını yırtarak tepki gösterdi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 20:36
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Profesörden Taliban'ın kadınlara üniversite yasağına diploma yırtma tepkisi

Taliban'ın kadınlara üniversite yasağına profesör gözyaşlarıyla diplomasını yırtarak tepki gösterdi
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Afganistan'ın Kabil Üniversitesi'nden bir profesör, Afgan kadınlara yönelik üniversite yasağını protesto etmek için canlı yayında diplomalarını yırttı.

odatv'de yer alan habere göre Afganistan’da Taliban yönetiminin kadınların üniversite eğitimini yasaklayan karar alması, Kabil Üniversitesi’ndeki bir profesör tarafından protesto edildi. Bir televizyon kanalına katılan profesör canlı yayın sırasında diplomasını yırttı.

"DİPLOMAYA İHTİYACIM YOK"

Taliban yönetiminin kadınlara üniversite eğitimi yasağı getirmesini canlı yayında eleştiren Profesör, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok, çünkü bu ülkede eğitime yer yok. Eğer kız kardeşim ve annem öğrenim alamayacaksa ben de bu eğitimi kabul etmiyorum" diye konuştu.

Afgan profesörün canlı yayın sırasında protesto amaçlı ağlayarak diplomasını yırttığı anlar ülke ve dünya çapında gündem oldu.

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Taliban yönetimi, ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kadın öğrencilerin eğitimine ara verildiğini duyurmuştu. Söz konusu karar dünya çapında birçok ülkeden yoğun tepki almıştı.

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