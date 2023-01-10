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  • Kadınların eğitim hakkını elinden alan Taliban hükümeti iğrenç kararını böyle savundu: Yasaklamadık erteledik

Kadınların eğitim hakkını elinden alan Taliban hükümeti iğrenç kararını böyle savundu: Yasaklamadık erteledik

Taliban sözcüsü Süheyl Şahin kadınlara getirilen eğitim yasağına ilişkin "kadınların eğitimine karşı" olmadığını ancak kadınların Taliban'ın "değerlerine ve kurallarına uygun bir ortamda eğitim almasını" istediğini söyledi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 18:09
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Taliban iğrenç kararını böyle savundu: Kadınların eğitimini yasaklamadık, erteledik

Kadınların eğitim hakkını elinden alan Taliban hükümeti iğrenç kararını böyle savundu: Yasaklamadık erteledik
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Independet’ten Arpan Rai’nin aktardığı bilgilere göre Taliban, Afgan kadınlarının ve kız çocuklarının okullara ve üniversitelere gitmesinin kalıcı olarak yasaklanmadığını, kendileri için elverişli bir ortam oluşturulana kadar eğitimlerinin "ertelendiğini" iddia etti.

Geçici hükümetin sözcüsü Süheyl Şahin, "Bunun kadınların eğitim görmesine kalıcı bir yasak olmadığını açıkça belirtmek isterim, eğitimleri için elverişli bir ortam yaratılana kadar ertelendi" dedi.

South China Morning Post'un pazartesi günü yayımladığı habere göre Şahin, katı tavra sahip hükümetin iddia edilen elverişli duruma "mümkün olan en kısa sürede" ulaşmak için tüm hızıyla çalıştığını da sözlerine ekledi.

“KADINLARIN EĞİTİMİNE KARŞI DEĞİLİZ”

Sözcü, Taliban liderlerinin "kadınların eğitimine karşı" olmadığını ancak kadınların Taliban'ın "değerlerine ve kurallarına uygun bir ortamda eğitim almasını" istediğini söyledi.

Şahin, hükümetin Afganistan'da kadınların eğitim görmesini yasakladığı şartlarla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Ülkede kız çocuklarının 6. sınıftan sonra örgün eğitime devam etmesine izin verilmiyor.

“BİR DÜĞÜN TÖRENİNE GİDECEKMİŞ GİBİ ELBİSELER GİYDİLER”

Bu açıklama, Taliban'ın tüm kadınların yüksekokul ve üniversitelere gitmesini ikinci bir emre kadar yasaklamasından birkaç hafta sonra geldi. Söz konusu adım kadınların ve kız çocuklarının ülkede eğitim almasını tamamen yasakladığından protestolara yol açmıştı.

Taliban, kadın öğrencileri başörtüsünü düzgün takmamakla ve "Afganistan kültürüyle" uyuşmayan bilim konularını takip etmekle suçlayarak hamleyi savunmuştu.

Geçici hükümetin eğitim bakanı Nida Muhammed Nedim, hamleye gelen muazzam boyuttaki sert tepkiler üzerine geçen yıl aralıkta yaptığı açıklamada, "Kızlara düzgün bir başörtüsü takmalarını söyledik ancak yapmadılar ve bir düğün törenine gidecekmiş gibi elbiseler giydiler" demişti.

Kızlar tarım ve mühendislik okuyordu ama bu Afgan kültürüne uymuyordu. Kızlar öğrenmeli ancak İslam'a ve Afgan onuruna ters düşen konuları değil.

Aralık sonlarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Taliban'dan Afganistan'daki rejimine kız çocuklarının ve kadınların tam, eşit ve anlamlı katılımını sağlamasını ve "gerekçesiz" kararını geri çekmesini istedi.

Konsey, Taliban'ın emrini "acımasızca bir kadın düşmanlığı" diye niteledi ve bunun "kadınlara, katkılarına, özgürlüklerine ve seslerine karşı son derece şiddetli bir saldırı" olduğunu ekledi.

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Sabri Davut
10.01.2023 18:20
Aynı kafa, ZAM'a güncelleme diyenlerle. " Hiç bişi olmasa da bişeyler olmuştur" diyenlerle.  
 
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