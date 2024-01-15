Kadınlarda cinsel isteği artırıyor. İşte afrodizyak etkili ot

İnsanların korkulu rüyası olan hastalıklara doğal çözümler gelmeye devam ediyor. Bu süreçte ortaya çıkan melek otu dikkat çekti.

KADINLARDA CİNSEL İSTEĞİ ARTTIRIR...

Melek otu, 17. ve 18. yüzyıllarda kadınların cinsel arzusunu uyandırmak için kullanıldı. Bu bitkinin afrodizyak etkisi vardır.

Kadınların orgazm kalitesini artırır. Penisin titreşim seviyesini arttırır ve hassasiyet potansiyelini azaltır.

HERHANGİ BİR YAN ETKİ VAR MI?

Angelica sağlık açısından faydalı bir bitkidir ancak dozuna dikkat edilmelidir. Eterik yağ içeren Angelica rahim kasılmalarına neden olabilir.

Bu nedenle hamile kadınların angelicadan uzak durması gerekir. Ayrıca angelica'nın sürekli veya aşırı kullanılmaması gerekir.

Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Ve asla çiğ olarak tüketilmemelidir.