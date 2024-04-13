Kadınlarda görülen beyaz akıntıyı kesiyor. Saç kepeklerini giderir. İşte o ot

Hatice Özen
Kadınlarda görülen beyaz akıntıyı kesiyor. Saç kepeklerini giderir. İşte o ot
Kadınlarda görülen beyaz akıntıyı kesen ve saç kepeklerini gideren platanus otu ortaya çıktı.

Doğal sağlık ürünlerine yönelik ilgi, alternatif tıp dünyasında giderek artıyor.

Bu ürünlerin içinde, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkan bitkisel alternatifler bulunuyor.

Özellikle Platanus otu, bu alanda dikkatleri üzerine çekiyor.

Çınargiller ailesine ait olan bu bitki; 30 metre yüksekliğe ulaşabilen, kalın gövdeli, uzun ömürlü ve koyu renkli gövdesiyle tanınan bir ağaçtır.

Tıbbi kullanımda, özellikle kozalakları ve yaprakları tercih edilir ve pek çok farklı türü mevcuttur.

Platanus otunun sağlık yararları arasında; kadınlarda sıkça rastlanan beyaz akıntı problemini giderme, diş ve vücut ağrılarını hafifletme, saç derisindeki kepeklenmeyi önleme gibi etkiler bulunmaktadır.

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