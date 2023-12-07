Kadınlardaki 10 kat daha fazla görülen tehlikeli hastalık ortaya çıktı

Uzmanı, “Fibromiyalji kadınlarda 10 kat daha fazla görülüyor” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Kadınlardaki 10 kat daha fazla görülen tehlikeli hastalık ortaya çıktı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol, fibromiyalji (Yumuşak Doku Romatizması) açıklamalarda bulundu.

Fibromiyalji, uzun süreli ve yaygın ağrılara neden olan bir hastalıktır. Dr. Yenerkol, bu hastalığın erkeklerden çok kadınlarda görüldüğünü söyledi.

Fibromiyalji hastaları şöyle dedi:

“Vücudumun her yeri ağrıyor. Ağrılarım sürekli değişiyor. Uyumak istiyorum ama uyuyamıyorum. Sabahları yorgun uyanıyorum. Gece bacaklarım rahat etmiyor. Birçok doktora gittim ama kimse bir şey bulamıyor. Bana hastalığımın psikolojik olduğunu söylüyorlar. Ama ben gerçekten hasta olduğumu biliyorum.”

"AĞRILAR ÇOK ŞİDDETLİ OLUYOR"

Dr. Yenerkol, bu hastaların genelde titiz, duyarlı ve mükemmeliyetçi kişiler olduğunu belirtiyor. "Bu hastalar her şeyin kusursuz olmasını isterler ama kendilerini yetersiz hissederler. Ağrıları en az 3 aydır devam ediyor. Birçok ilaç deniyorlar ama ağrıları geçmiyor." diyor.

Dr. Yenerkol, bu hastalığın en büyük sorununun ağrının doğru algılanmaması olduğunu anlatıyor.

"Mesela dizimizi çarptık ve ağrıdı. Bu ağrı beynimize gider. Beynimizdeki bazı maddeler ağrının çoğunu yok eder ve bize azını gösterir. Bir süre sonra ağrımız diner. Ama fibromiyaljide bu maddeler yeterince salgılanmaz. Bu yüzden ağrının azı yok olur, çoğu bize gelir. Yani normal bir insanın 1 olarak hissettiği ağrıyı, fibromiyalji hastası 3-5 olarak hisseder."

"TANISI ZOR KONULUYOR"

Dr. Yenerkol, fibromiyalji hastalarına tanı koymak için yapılan testlerin çoğunun normal çıktığını söylüyor. "Bu yüzden tanısı konulmamış çok fibromiyalji hastası var. Tanıyı koymak için hastanın anlattıklarına ve bazı muayene bulgularına bakmak gerekiyor." diyor. Fibromiyalji tedavisinde ise şöyle diyor: "Tedavide ağrıyı azaltan, beyindeki maddeleri artıran ilaçlar, medikal ozon tedavisi ve bazı fizik tedavi yöntemleri (ısı, titreşim, masaj vb) kullanılıyor."

Dr. Yenerkol, fibromiyaljide kasların çok kasılmasının, kaslarda güçsüzlüğe ve boyun ve belde eğriliklere ve fıtıklara yol açabileceğini de ekliyor. "Bu da ağrıları daha da arttırır. Fibromiyalji tedavisi yapılırken, bu sorunların da tedavi edilmesi lazım" diyor.

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