Kadınlara kafayı takan bir hoca daha ortaya çıktı. Kadınların eşlerine ismiyle hitap etmesi edepsizlikmiş

Kadınlara yönelik skandal sözler söyleyen hocalara yenisi eklendi. Erdal Sadi adlı hoca kadınların eşlerine ismiyle hitap etmesinin ‘edepsizlik’ olduğunu iddia etti. Söz konusu sözler sosyal medyada ‘pes artık’ yorumuyla karşılandı.

Kadınlara kafayı takan bir hoca daha ortaya çıktı. Kadınların eşlerine ismiyle hitap etmesi edepsizlikmiş

Kadınların giyinişi, kahkahası, çalışma hayatı kısacası tüm yaşam şekli gerici bir kesim tarafından sık sık hedef gösteriliyor. Geçen gün sözde hocalardan birisi düğün davetiyesinde kadınların isminin yazılmasına tepki gösterirken bu kez de sözde hoca kadınların eşine ismiyle hitap etmesine öfke kustu.

"KADININ EŞİNE HİTAP ETMESİ EDEPSİZLİK"

Sosyal medyada 'Erdal Sadi Hoca' olarak bilinen sözde hoca, laiklik ve cumhuriyet karşıtı açıklamalarının ardından bu kez de kadınları hedef aldı.

"Kadının kocasına ismiyle hitap etmesi edepsizlik" diyen sözde hoca şunları dedi:

"Kocasını sevmese bile saygı göstermek zorunda. Müslüman kadın kocasına ismiyle hitap edemez, mekruhtur. kitaplar bunu edepsizlik olarak adletmiştir. Hoca hanımlar bile medrese okuyan kadınlar bile kocaların ismiyle hitap ediyor. Müslüman ablam bu mekruhtur. dinimizde hoş görülmeyen davranıştır ne diyeceksin? 'Efendi, bey, hacca gitmişse hacım, hacı efendi' de. Adamın hiç mi özel sıfatı yok? İsmiyle hitap etme. İbrahime İbo, İsmaile İso diyor... böyle bir şey var mı... kadınlar kocalarına ismini kısaltarak söylüyor, mekruhtur."

"LAİKLİK YERİN DİBİNE YATSIN" DEMİŞTİ

Öte yandan Erdal Sadi, geçen aylarda yaptığı konuşmada laiklik ve cumhuriyetle ilgili skandal sözler söylemişti. Erdal Sadi, "Yerin dibine batsın laik sistem. Bir Müslüman laik olamaz. Ama Allah’ın izniyle o da yıkılacak. Devletin dini yine İslam olacak. Anayasaya yine İslam kanunları gelecek. Hilafet sancağı buradan düştü. Allah’ın izniyle yine İstanbul’dan kalkacak" demişti.

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