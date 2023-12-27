Kafede 'yüksek ses' cinayeti. O anlar saniye saniye kamerada

Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki gece saatlerinde bir kafeteryada gerçekleşen olay iddialara göre şöyle gelişti.

Kafeteryada müşteri olarak bulunan Rıdvan Ersoy ile Gökay Kazan arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma başladı. Ersoy, tartışma sırasında belindeki tabancası çıkardı. Kazan da eline geçirdiği çöp kovasıyla başına vurdu. Çevredekiler araya girip kavgaya önlemeye çalıştı, diğer müşteriler dışarı çıktı.

Bu arada kavga sırasında Ersoy'un ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun Kazan’ın beline isabet etti. Yaralanan Kazan yere yığılırken, Ersoy, yanındaki arkadaşı M.K. ile kafeteryadan hızla uzaklaştı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aynı ilçede araç lastik satışı yapan Kazan, Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İnşaat malzemeleri satan Rıdvan Ersoy, olayda kullandığı tabanca ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. M.K. de Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.