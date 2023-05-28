Kaftancıoğlu: Şimdi atılan her oya sahip çıkma zamanı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu basın toplantısı düzenledi.

Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da bugün saat 14.30-15.00 civarına kadar gayet sorunsuz bir şekilde vatandaşlarımızın oy kullanma işlemleri tamamlandı. Bu saate kadar yalnızca seçim yasakları kapsamında olan ilçe seçim kurulu kararına rağmen kaldırılmayan görseller haricinde bir olumsuzluk yaşanmadı. Ancak saat 15.00’ten itibaren kimi ilçelerimizde ve okullarımızda belirli kişiler tarafından bir takım provokasyon çıkarma eylemlerinin olduğunu gördük.

Hatta Esenler’de bir okulumuzda sandıktaki bir sonuca itiraz hakkını kullanan bir görevlimizin okuldaki kişilerce darp edildiği ve birkaç kaburgasının da ne yazık ki kırıldığı bilgisi biraz önce ulaştı. Bunun dışında okullarda yapılan gerginliği artırma çabalarının karşısında hem vatandaşlarımız hem görevlilerimiz sağduyuyla hukuksal haklarını kullanarak süreci olay yerinde hem takip ediyorlar hem de süreçlerle ilgili hukukçu arkadaşlarımı da ilgililerle ilgili suç duyurusunda bulunup gereğini takip ediyorlar.

Şimdi atılan her oya sahip çıkma zamanı. Ben o nedenle hem İstanbullu hemşerilerimizi hem tüm Türkiye’deki vatandaşlarımıza yasal hakları olan oy kullandıkları sandıklarda kendi verdikleri oyları sandık başında takip etmeye davet ediyorum”