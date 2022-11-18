Kaftancıoğlu’ndan, Bakan Bozdağ'ın ‘keşke söylemeseydim’ sözlerine sert tepki: Ne diyebilir? Suçlu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TELE1’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu Açıkça’ya konuk oldu.

Kaftancıoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Cumhurbaşkanı’nın talimatı ile yangın söndürdüğünü söyleyenler ne hikmetse İçişleri Bakanı Amerika’nın taziyesini kabul etmiyor bir gün sonra Cumhurbaşkanı taziyesini kabul etti. Burada hiç kamuoyunda sizce cumhurbaşkanının haberi olmadan açıklama yapılabilir mi? Bu kadar yürek yemiş olacağını düşünmüyorum. Pek mümkün değilse o zaman İçişleri Bakanı iç kamuoyuna dönük söylüyor. Bir terör olayında dahi, kendi iç siyasi söylemleri ilginç. Vatandaş olarak aklıma takılan bir şey var.

“AHLAKSIZCA SÜREÇLER YÜRÜTÜYORLAR”

Taksim’in göbeğinde 40 dakikada gezen kişi bunu yapıyor sonrasında her şey çorap söküğü gibi çıkıyor. O bomba patlatılıncaya kadar hiç mi bir şey yoktu sorusu vatandaş Canan olarak aklıma geliyor. Bu durumlar siyaset yapılacak şeyler değildir. Sorumlulukla ortak hareket edilmesi gereken durumlardır. CHP olarak bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Ne yazık ki terör olayından sonra sanki tek sebebi İBB’nin koyduğu banklar… Bir yayın kuruluşu bile demek istemiyorum. Genel Başkanımızın ‘Kasım ayını bekleyin’ sözlerini ilişkilendirip ahlaksızca süreçler yürütüyorlar.

Bant daraltma yapılan akşam, VPN kullananlara soruşturma açılacağı söylendi. Böyle bir durum olmaz ama olursa da şaşırmam. Bant daraltma yapan BTK Başkanı da taziye mesajı paylaşmıştı.

Demokrasiye inananların aklı ve ahlakı var. Onların kötülükleri ne olursa olsun akıl hep galip gelir. Vatandaşlarımızdan bir şey istirham edeceğim. Ben CHP İstanbul İl Başkanı olarak CHP’ye oy verin bile demiyorum. Ama önümüzdeki seçimlerde akıl, adalet ve eşitliğin nerede olduğunu hissediyorsanız oraya oy verin.

Çalma kelimesi ne kadar açık. Bir ülkede demokratik seçimlerde sonuçların, oyların çalınabileceği ve yargı yoluyla değişeceğini biliyor ve konuşuyor olmak çok üzücü. Unutulmayan bir şey var. Teknolojinin her nimeti iyiler için de var ‘kötüler’ için de var. Ne yaparlarsa yapsınlar önlemler her zaman alınabilir.

İnternet kesildi diyelim, vatandaş kendisine güvensin. Birinci önemli olan ıslak imzalı tutanaklardır. En kötü senaryoda o ıslak imzalı tutanaklar olduğu sürece seçimin kaderi değişmeyecek.

“VATANDAŞ BU İKTİDARI SANDIKTA EMEKLİ ETMEYE HAZIR”

Seçime girdik, arada 10 puan fark oldu. Nasıl çalacaklar? Vatandaş kaygısını gidermek için kendisine sorsun, öyle bir farkla sonuçlar çıkacak ki değil interneti dükkanı kapatsalar da sonuçlar değişmeyecek. Her gün sokaktayız, vatandaş bu seçimde bu iktidara sandıkta hadlerini bildirmeye, emekli etmeye hazır”

“ÇIKAR VE RANT İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLİRLER”

Kaftancıoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti’ye çağrısı hakkında şunları dile getirdi:

“Bir kere Millet İttifakı, belirli ilkeler ışığında kurulmuş, Altılı Masa da o ilkelerle çalışan; 85 milyon için kuruldu. Vakti zamanında Erdoğan’ın Bahçeli ve Soylu’ya söylediği şeyleri söylemeye yüzüm kızarır. Akşener, parti kurulmaya başlandığı zaman MHP’nin ve Erdoğan’ın söylediği şeyler var. Cumhur İttifakı dediğimiz yapılar ise tamamen çıkar ve rant için her şeyi yapabilecekleri bir durum.

“KOLTUKTA KALMAK İÇİN KAFTANCIOĞLU’NA BİLE ÇAĞRI YAPARLAR”

Bugün Akşener’e olan çağrısını böyle yorumlamak lazım. Benim Cumhur İttifakı ile hiçbir yakınlığımız olamaz. Ama bugün Erdoğan’a veya küçük ortağına deseler ki ‘Sizin o koltukta kalabilmeniz için Canan Kaftancıoğlu’na çağrı yapıp buraya gelirse 50 sene daha kalırsınız’ deseler emin olun yarın Kaftancıoğlu güzellemesi yapacak bir yapı. Neden oluyor biliyor musunuz? Dertleri o koltukta kalmak. O koltukta kalsalar vatandaşa hizmet etsin demokrasiyle 100 sene kalsınlar”

“KORKTUKLARI İÇİN TERÖRİSTLERLE YÜRÜDÜ DİYORLAR”

Karadağ, Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı Adalet Yürüyüşü’nü ‘terörle’ hedef aldığını belirtmesi üzerine Kaftancığlu şunları dile getirdi:

“Adalet yürüyüşüne gelince, milyonların katıldığı duygusunu ortaklaştırdığı, adalet şemsiyesi altında herkesin yan yana durabildiği… Hakikaten Genel Başkanımızın ön görüsü ile gerçekleşen bir yürüyüştü.

O nedenle korktukları için teröristlerle yürüdü diyorlar. Gezi direnişinden korktukları için camide içki içtiler yalanını savundular. Ekonomideki beceriksizlerini perdelemek için patates soğancıyı terörist ilan ettiler.

Topluma söyleyecek sözünü kalmadıysa, otoriter rejimde böyledir bir düşman yaratmak gerekir. O düşman dediklerine işiniz geldiğinde yanına alırsınız. İlke ve ahlakın olmadığı yerde bunlar çok anlaşılır. Sayın Akşener de çok net cevap verdi.

İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder sözü Erdoğan’ın doğru söylediği nadir cümlelerden.

Toplumda korku iklimi yaratmanın, biz işini iyi yapan, vatandaşa hizmet veren. Vatandaşın gerçeklerle buluşmasına sağlayan kişileri biz sustururuz sen de ey vatandaş sen de sesiniz çıkartma diyerek toplumu korkutmak.

Korkara cezalandırarak yok edeceğini düşünüyorlar. Anlamlandıramadığımız saçmalıklarına devam etsinler”

“16 MİLYON İSTANBULLU ACISINI ÇOK KÖTÜ ÇIKARIR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK üyelerine hakaretten açılan ve hakkında siyasi yasak istenen dava süreci hakkında ise Kaftancıoğlu şunları söyledi:

“Ekrem başkana ellerini arkada bağladı diye soruşturma açıldı. İstanbul halkına hizmet vermeyi engellemek için her türlü engellemeleri yapıyorlar.

Çalıştırmamak için, yargıyı alet ediyorlar. Kamuoyu hissediyor bizler de biliyoruz.

Hizmet vermesini engellemeye çalıştılar ,engelleyemediler. Ne yapalım? İmamoğlu’nu cezalandıralım.

İnanın İmmaoğlu’nun son duruşması, absürt komedi.

Hiç önemli değil. Yaşadığımız süreçler elbette önemli ama şunu görmüyorlar. Sokaktaki vatandaş, neyin ne olduğunu artık görüyor.

16 milyon İstanbullu acısını çok kötü çıkarır. Bu kadar akılsız olacaklarını düşünmüyorum. Hiç kimsenin en ufak endişesi olmasın. Türkiye’de büyük bir farka dönüşür.”

BAKAN BOZDAĞ’A: NE DİYEBİLİR? SUÇLU

Kaftancıoğlu, geçmişte FETÖ ile ilgili sözlerine yönelik eleştirilere, “O sözler o dönemde söylenmiş sözler. Ama keşke söylememiş olsaydık. O günün şartları içerisinde terör örgütü vasfı ortada olmadığı için söylenmiş...” yanıtını veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a da sert tepki gösterdi.

Canan Kaftancıoğlu, “Ne diyebilir ki? Suçlu. FETÖ için ‘kandırıldım’ denilen yerde onun Adalet Bakanı da ‘Keşke söylemeseydim’ der. Akıldan önce ilke lazım. O zaten ‘keşke yazmasaydım’ dediği için Adalet Bakanı” ifadelerini kullandı.