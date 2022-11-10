Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek. Ya birlikte varız ya da...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 11 Kasım'da görülecek siyasi yasak davası öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için destek mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşan Yavaş paylaşımında; “Hukuksuzluğa karşı hepimiz biriz, birlikteyiz. Anca beraber kanca beraber Başkanım. Ya birlikte varız ya da adaletsizlikte hiçbirimiz yokuz.”

İşte o paylaşım: