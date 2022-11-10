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  • Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek. Ya birlikte varız ya da...

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek. Ya birlikte varız ya da...

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 11 Kasım'da görülecek siyasi yasak davası öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması geldi...

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 21:51
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ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük destek

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek. Ya birlikte varız ya da...
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 11 Kasım'da görülecek siyasi yasak davası öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için destek mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşan Yavaş paylaşımında; “Hukuksuzluğa karşı hepimiz biriz, birlikteyiz. Anca beraber kanca beraber Başkanım. Ya birlikte varız ya da adaletsizlikte hiçbirimiz yokuz.”

İşte o paylaşım:

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Cesur
10.11.2022 22:30
13. Cumhurbaşkanımız SAYIN MSNSUR YAVAŞ olacak inşallah.  
 
Hasan
10.11.2022 22:27
MİLLETİN 'VİCDAN' Terazisi ASLA sapmaz, hep DOĞRU tar tar..  
 
Abbas
10.11.2022 22:15
Birlikte olun, Kemal abinize de destek olun, Allah bu davranışınızı ödüllendirir, sonsuz sevgiler  
 
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