Kafur bitkisi akciğer hastalarına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kafur bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kafur bitkisinin akciğer hastalıklarında faydalı olduğu vurgulandı.

AKCİĞER HASTALIKLARI NELERDİR?

Akciğer Hastalıkları başlıca astım, bronşit, göğüste su toplanması, nefes darlığı, kist hidatik, plörezi, verem, zatüreden oluşur. Akciğer hastalıklarından en sık görülenleri astım ve KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı) dır. Akciğer hastalıkları olan hastalar genellikle solunum yoluna ait şikayetlerle doktora başvururlar.

KAFUR BİTKİSİ NEDİR?

Tabiatta, birçok bitkide bulunur. Tıpta kullanılan kafuru "Japonya Kafuru"dur. "Cinnamomun Camphorea" ağacının odunu, su buharıyla distile edilerek elde edilir. Kafuru renksiz, şeffaf, billuri yapılı, gevrek parçalarıdır. Kokusu hususi ve keskin, lezzeti sonradan serinlik veren acı ve yakıcıdır. 204 santigrat derecede kaynar. Adi sıcaklıkta uçar. Suda çok az erir. Alkolde, eterde, kloroformda, benzolde ve yağlarda çok erir.

KÂFUR YAĞI NASIL KULLANILIR?

Yılın her mevsimi kesilebilen kafur ağaçlarının odunsu gövdesi ince kıyılır ve ezilir. Ezilen karışım damıtılarak eter yağı şeklinde kâfur yağı elde edilir. Elde edilen yağ, kâfur ispirtosu ve ilaç yapımında kullanılır.