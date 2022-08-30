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Soyguncu karı-kocayı kuyumcunun o hamlesi yakalattı . Esnaf soyguncu çifti az daha linç ediyordu

Kağıthane’de bir çift kuyumcu soymaya kalkıştı. Koca, biber gazı ve silah kabzasıyla kuyumcuyu etkisiz hale getirirken, eşi de altınları çantaya doldurdu. Soyguncu çift olay yerinde kaçamadı çünkü kuyumcu son bir hamleyle işyerinin kapısını kapattı. Olay yerinden kaçamayan soyguncuları esnaflar az daha linç ediyordu. Son anda polis yetişti

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:26
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 13:19
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Kağıthane’de karı koca kuyumcu soymaya kalkıştı. İşyerini yaralayan gaspçı çift olay yerinde kaçamadı

Soyguncu karı-kocayı kuyumcunun o hamlesi yakalattı . Esnaf soyguncu çifti az daha linç ediyordu
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Kağıthane’de gaspçı çift kuyumcu soymaya çalıştı. Kendisine direnen kuyumcuyu önce biber gazı sıkarak ardından da silahın kabzasıyla vurarak yaralayan gaspçılar, altın ve paraları çantaya doldurup kaçmak istedi. Sesleri duyan esnaf gaspçıları tabure, tekme ve yumruklarla döverken Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, çifti linç girişiminden kurtararak gözaltına aldı. Film sahnelerini aratmayan soygun girişimi ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde cerrahi maskeli biri kadın iki gaspçı müşteriymiş gibi kuyumcuya girdi. Şahıslardan erkek olan gaspçı, kuyumcu Yaşar Güngör’e biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

BİBER GAZI SIKIP SİLAH KABZASIYLA SALDIRDI


Kuyumcunun direnmesi üzerine gaspçı bu kez de kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca Güngör’ü yaralayarak etkisiz hale getirdi. Kadın gaspçı ardından tezgahın arkasına geçerek elindeki çantaya ziynet eşyalarını ve paraları doldurdu. Kuyumcudaki sesleri duyan çevredeki esnaf koşarak dükkanın önüne geldi. Dışarıya çıkan gaspçı esnaf tarafından tabure, yumruk ve tekmelerle dövüldü. Soygun anları ve linç girişimi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Olay sürdüğü esnada cadde üzerinde devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, anlık müdahaleyle linç girişiminde bulunulan gaspçıyı ve yanındaki kadın gaspçıyı esnafın elinden kurtardı. Gözaltına alınan gaspçı Rıza Ö. ve Hatice D., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmeleri sonrasında emniyete götürüldü. Şahısların üst aramalarında ise elektro şok, biber gazı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Para ve altınların bulunduğu çantaya ise el konuldu.



SALDIRIYA UĞRAYAN KUYUMCU TEDAVİ EDİLDİ


Öte yandan burnu kırılan ve başının çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar Güngör ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede kırılan burnuna müdahale de edilen Yaşar Güngör tedavisinin ardından taburcu edildi.


SOYGUNCU ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan ifadeleri alınan çiftin dini nikahlı olduğu ve gaspçılardan Rıza Ö. ’nün emniyette hırsızlık suçundan 2 adet kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınarak “yağma-gasp” suçundan adli işlem yapılan çift, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(İHA)

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