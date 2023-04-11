Ölüme ramak kala: 4 katlı bina çöktü, 3 kişi son anda kurtuldu

DHA’nın haberine göre, olay anını anlatan İlyas Yıldız, "Binaya yaklaşık 20 dakika önce hasar tespiti yapmak amacıyla 3 kişi girdik. Daha sonra ses gelince çok beklemek istemedik. Ardından caddeye kadar ilerledik. Arkamızdan gürültü ve toz geldi" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesinde depremlerden ağır hasar alan 4 katlı bina biranda çöktü. Sahibi oldukları binaya hasar tespiti için giren 3 kişi ise canlarını son anda kurtardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, Borsa Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına şerit çekildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan İlyas Yıldız, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın yıkılmadan 20 dakika önce içeride hasar tespiti yapmak girdiklerini söyledi.

"ARKAMIZDAN GÜRÜLTÜ VE TOZ GELDİ"

Gelen sesler üzerine binadan çıktıklarını ifade eden Yıldız, "Bulunduğumuz binaya yaklaşık 20 dakika önce tespit yapmak amacıyla 3 kişi girdik. Daha sonra ses gelince çok beklemek istemedik. Ağır hasarlı olduğunu da biliyoruz. Ardından caddeye kadar ilerledik. Arkamızdan gürültü ve toz geldi. Geriye doğru baktığımızda yıkılmıştı. Bina bizim firmamıza ait zaten yıkım kararı da çıkmıştı" dedi. Yıldız, "4 katlı eski bir bina. Atları dükkan. Bu bina daha önce Ticaret Odası, Bağ-Kur, Dulkadiroğlu Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü olarak kullanılmıştı. Boştu zaten hali hazırda boştu kullanılmıyordu. Bir beklentimizde yoktu" diye konuştu.