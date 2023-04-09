10 saat enkaz altındaki depremzedeye taciz şoku. Sabaha kadar cinsel istismara uğradı

Habertürk'te yer alan habere göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketine Hatay Antakya'daki evlerinde yakalanan 5 kişilik ailenin evi çöktü. 10 saat enkaz altında kalan F.K. ile 15 yaşındaki kız kardeşi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

15 yaşındaki kızın ifadesine göre elektriği olmayan hastanede müşahede altındayken gelen bir kişi "Size yardım etmeye geldim" diyerek önce ablasının altınlarını aldı, daha sonra sabaha kadar 15 yaşındaki genç kızı taciz etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

Abla R.K., önce Adana’ya ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alındı. Üçüncü gün enkazdan çıkarılan ağabeyi M.B.K., yanına geldiğinde yaşadıklarını ona anlattı. Depremzede ağabey sosyal medyada şüpheliyi tespit edince ikinci bir şaşkınlık yaşadı. Şüpheli, sosyal medya hesabından kardeşinin isimlerini yayınlayarak, "Bunları tanıyan var mı? Bunlar benim akrabalarım, araştırıyorum. Bilen kişi bana dönüş yapsın" şeklinde yazı paylaşmıştı.

AĞABEYLERİ ŞOKE OLDU

Ağabey M.B.K., soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Kız kardeşinin tacize uğradığını, ablasının da altınlarının çalındığını belirterek “Ablamın kollarından altınlarını alan şüpheli, cinsel istismar suçunun dışında, yağmacılık suçunu da işlemiştir. Kardeşimin can güvenliği tehlikededir. Onların korunmasını, şüphelinin cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

YAĞMA SUÇUNU KABUL ETTİ, TUTUKLANDI

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Suriyeli şüpheli yakalandı. Savcılıktaki ifadesinde altınları aldığını kabul ederek “Sahibine teslim edeceğim” dedi. Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Dosya, yetkisizlik kararı verilerek Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek.